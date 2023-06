Wyzwanie dla urzędników z Wesołej: Pracuj na betonie w upalny dzień przez 8 godzin Przemysław Paczkowski 30.06.2023 17:23 Mieszkańcy Wesołej zapraszają dzielnicowych urzędników do wyzwania „Pracuj na betonie w upalny dzień”, czyli 8 godzin pracy w pełnym słońcu. Społecznicy odnotowali na niedawno utwardzonej asfaltem ulicy temperaturę ponad 57 stopni Celsjusza. – To efekt betonowania ulic od płota do płota – mówi Małgorzata Olejniczak z Inicjatywy Stara Miłosna dla Drzew.

Pogodna w Starej Miłośnie (autor: Inicjatywa Stara Miłosna dla Drzew)

Wyzwanie dla urzędników zaproponowali mieszkańcy Wesołej. Chodzi o 8 godzin pracy w pełnym słońcu na jeden z przebudowanych ulic w Starej Miłośnie, aby zwrócić uwagę na problem betonowania ulic.

– Ludzie widząc zabetonowane ulice, place i rynki, komentują, że urzędnicy powinni usiąść na zabetonowanych przez siebie miejscach. My po prostu chcemy zobaczyć, jak osoby odpowiedzialne za niszczenie zieleni na naszym osiedlu oraz zamienienie go w „księstwo patodeweloperki” pracują w temperaturze dochodzącej do 50 st.C. Bo wielu z mieszkańców Starej Miłosny z powodu działań zarządu dzielnicy w takich warunkach mieszka – tłumaczy Małgorzata Olejniczak z Inicjatywy Stara Miłosna dla Drzew.

– Nasze akcje są nawoływanie do władz Warszawy-Wesołej o myśleniu nie tylko o tym, żeby zrobić ulicę, ale o tym, żeby robić ulice dobre dla wszystkich użytkowników dróg – dodaje Olejniczak.

W czasie wyzwania urzędnicy mogą np. przyjmować wnioski i uwagi mieszkańców.

Inicjatywa określiła też szczegółowe warunki wyzwania – podczas jego trwania ma obowiązywać dress code. Termin do ustalenia, temperatura ok. 30 st. C w cieniu, brak zachmurzenia.

– Chcielibyśmy pokazać, że warto robić projekty dróg nie zza biurka, ale uwzględniając realia danej ulicy. Stoimy przy ulicy Czereśniowej, której mieszkańcy zostali postawieni przed faktem takim, że albo mają drogę, albo tej drogi nie mają – zauważa Olejniczak.

Dzielnica Wesoła zapytana, czy zarząd pozytywnie odpowie na wyzwania, odmówiła komentarza w tej sprawie.

