Sprzątanie liści to obowiązek. ZOM: Namawiamy zarządców, aby również podjęli działania

O konieczności sprzątania liści z chodników przypomina stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta. Odpowiedzialny za to jest zarządca drogi lub właściciel posesji. Za niedopełnienie obowiązku grozi mandat do 500 złotych.

Sprzątanie liści to obowiązek. Odpowiedzialny za to jest zarządca drogi lub właściciel posesji.

Sprzątanie liści to obowiązek. Odpowiedzialny za to jest zarządca drogi lub właściciel posesji. Mokre liście mogą stanowić niebezpieczeństwo - nie trudno się na nich poślizgnąć.

Jak mówi Zofia Kłyk z Zarządu Oczyszczania Miasta – wiele firm oraz prywatnych osób oferuje pomoc w pracach.

– Jesienne porządki to nie tylko kwestia estetyki, ale to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa mieszkańców i pasażerów komunikacji miejskiej. Namawiamy zarządców, aby również podjęli działania w zakresie usuwania liści z terenów, za które odpowiadają – mówi Kłyk.

Za niedopełnienie obowiązku grożą kary. Straż Miejska może wystawić mandat do 500 złotych.

Za czyszczenie chodników, ulic, torowisk i tras rowerowych odpowiedzialne jest miasto.

– Zarząd Oczyszczania Miasta zleca sprzątanie tych chodników, które nie przylegają do nieruchomości. Natomiast jeżeli chodnik przylega do budynku, to właściciel lub zarządca takiego budynku ma w obowiązku utrzymanie chodnika w czystości – dodaje Kłyk.

Jeśli widzimy, że gdzieś konieczne jest sprzątnięcie, możemy to zgłosić przez infolinię 19 115.

Zebranych liści nie wolno spalać. Powinny trafić do pojemników na odpady bio lub do przydomowego kompostownika.

Karę można zapłacić także za wykorzystywanie dmuchawy do liści do sprzątania z chodników.

