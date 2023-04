Społecznicy zamalują bazgroły na warszawskich ścianach. Dziś happening w ramach akcji „Malarze Podwórkowi” Jerzy Chodorek 16.04.2023 10:45 Dziś odbędzie się pierwszy w tym roku happening w ramach akcji "Malarze Podwórkowi". Przy Miłej 22 na Muranowie Zachodnim każdy może złapać za pędzel i pomóc w zamalowywaniu pseudo-graffiti.

Społecznicy zamalują bazgroły na warszawskich ścianach (autor: Jeden Muranów)

Społecznicy zamalują swastykę na budynku przy ul. Miłej 22, a następnie odświeżą elewację ogrodzenia przedszkola przy ul. Smoczej 22. Organizatorzy zapewniają farby oraz narzędzia do malowania. Pierwotnie akcja miała odbyć się w sobotę ale z powodu deszczu została przeniesiona.

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – mówił w RDC prezes Fundacji Jeden Muranów Marek Ślusarz.

– O godzinie 12:00 przy ulicy Miłej 22 ruszamy z kolejną akcją zamalowywania bazgroł. Zobaczymy czy dopisze nam pogoda bo zapowiadany jest deszcz ale na to wpływu nie mamy. Serdecznie zapraszam – mówi Ślusarz.

To nie pierwsza edycja spotkania. – Widzimy, że nasza inicjatywa przynosi pozytywne wyniki – dodaje Ślusarz.

– Sfotografowaliśmy znowu kilkaset miejsc i porównałem te same miejsca z tym co było parę lat temu kiedy tą akcję rozpoczęliśmy. Okazuje się, że statystycznie jednak część właścicieli budynków czy to wspólnoty czy spółdzielnie o tą elewację zaczęło dbać - dodaje.

Akcja organizowana jest w ramach projektu „Przepis na Muranów” współfinansowanego przez Dzielnicę Wola m. st. Warszawy.

