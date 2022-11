Spadek bezrobocia w Warszawie. Dużo ofert dla Ukraińców, ale o innych kwalifikacjach Adam Abramiuk 22.11.2022 09:32 Mimo wysokiej inflacji i kryzysu, Warszawa notuje spadek bezrobocia. Z każdym miesiącem jest coraz mniej osób rejestrujących się w systemie. Tymczasem ofert, szczególnie dla Ukraińców, jest sporo. Jednak ci, którzy się zgłaszają, szukają innej pracy.

Spadek bezrobocia w Warszawie. Dużo ofert dla Ukraińców, ale o innych kwalifikacjach (autor: Paweł Rabiej/Facebook)

Stolica notuje coraz niższe bezrobocie.

- Jedyny wzrost widać w okresie od kwietnia do czerwca, jednak było to związane z napływem uchodźców - mówi dyrektor stołecznego Urzędu Pracy Monika Fedorczuk. - W pewnym momencie uchodźcy z Ukrainy stanowili blisko 8 procent wszystkich bezrobotnych. W tej chwili jakby ten trend wyhamował. Tych osób rejestruje się mniej, a więc ten przyrost bezrobocia też nie jest taki duży. Oczywiście mieliśmy niewielki wzrost we wrześniu, ale to jest dość typowe, to się zdarza jakby co roku. To jest tak zwana sezonowość bezrobocia i patrząc na dane z poprzednich lat, nie jest to żadne niepokojące zjawisko - wyjaśnia.





Miesięcznie do urzędu pracy zgłasza się około 2800 nowych bezrobotnych.

- Jest jednak druga strona medalu - dodaje Fedorczuk. - Osoby wyrejestrowane to są 3704, czyli jakby mamy więcej osób, które się wyrejestrowały niż zarejestrowały. Wyrejestrowania są albo z powodu najczęściej podjęcia pracy, albo z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy - wskazuje.





Praca dla uchodźców

Tymczasem jest dużo pracy dla uchodźców, ale nie pasującej do ich doświadczenia. Jak informuje urząd pracy w Warszawie, od końca lutego - czyli od początku kryzysu uchodźczego - w bazie zarejestrowało się ponad 6 tys. ofert dla Ukraińców.

- Pracodawcy najczęściej zgłaszają oferty, na których nie mamy pracowników - mówi urzędniczka. - Jest np. zapotrzebowanie na kierowców, na prace budowlane, a większość uchodźców to jednak kobiety, kobiety z wyższym wykształceniem. Więc tutaj mamy takie niedopasowanie - zaznacza.



- Osoby które do nas się zgłaszają, szukają innych ofert - dodaje Fedorczuk. - Najchętniej podejmowały by pracę biurową, pracę specjalistyczną, pracę w takich zawodach, powiedziałabym, wymagających wysokich kwalifikacji. Mamy sporo nauczycielek zarejestrowanych, aczkolwiek tutaj już we współpracy z miastem udało się części tych osób znaleźć pracę w szkołach i przedszkolach. Mamy trochę księgowych, mamy specjalistów od marketingu, mamy prawniczki, architektki - wskazuje.





Od uruchomienia punktu dla uchodźców przy Marszałkowskiej, zarejestrowano ponad 5,5 tys. osób. Około 3 tys. zostało wypisanych z powodu znalezienia pracy na rynku lub powrotu do Ukrainy.

W stolicy zarejestrowanych jest 21 180 tys. osób poszukujących zatrudnienia. To oznacza, że bezrobocie wynosi 1,5 proc. W skali kraju - 5,1 proc.

