Służby mundurowe protestują w Warszawie. Utrudnienia w centrum miasta Cyryl Skiba 09.11.2022 08:41 Duża manifestacja służb mundurowych w Warszawie. Między innymi policjanci i pogranicznicy domagają się waloryzacji płac. W związku z tym mieszkańców Warszawy czekają dziś utrudnienia.

Protest służb mundurowych w Warszawie (autor: RDC)

Przed Kancelarią Premiera będzie dzisiaj kilka tysięcy osób.

- Zjeżdżają się funkcjonariusze policji, straży pożarnej, służby więziennej, celnicy. Będzie nas około 6 tysięcy. Spotykamy się przed Kancelarią Rady Ministrów o godzinie 11:00. O 11:30 rozpoczynamy oficjalne wystąpienie przedstawicieli związków zawodowych, odczytanie petycji - mówi Andrzej Szary z Biura Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.



Są dwa podstawowe postulaty.

- Chcemy tylko tak zwanej rekompensaty w związku z rosnącą inflacją. No i drugi postulat, o który się ubiegamy od prawie 15 lat, czyli wprowadzenie tzw. systemu motywacyjnego w zakresie dodatków służbowych, który by tworzył ścieżkę kariery zawodowej policjanta, żeby wiedział, przychodząc do służby, ile będzie zarabiał, gdy będzie się z tą służbą żegnał - wyjaśnia.

Służby chcą waloryzacji na poziomie 20 procent. Rząd natomiast proponuje 7,8 procent od marca przyszłego roku.

Utrudnienia w centrum miasta

W związku z manifestacją warszawiacy muszą spodziewać się utrudnień. Autobusy jadące przez aleje ujazdowskie będę jeździć objazdami.

116, 166, 180, 503

w kierunku Chomiczówka, Pl. Hallera, Konwiktorska:

- od skrzyżowania Belwederska/ Bagatela: Bagatela – pl. Unii Lubelskiej – al. Szucha – pl. Na Rozdrożu – Al. Ujazdowskie i dalej swoimi trasami

w kierunku Wilanów, Os. Kabaty/Kabaty-STP, Natolin Płn.:

- od pl. Na Rozdrożu: al. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Boya-Żeleńskiego – Waryńskiego – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska/Gagarina i dalej swoimi trasami

W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA PRZEJAZDU PRZEZ PL. NA ROZDROŻU:

w kierunku Chomiczówka, Pl. Hallera, Konwiktorska:

od skrzyżowania Belwederska/ Bagatela: Bagatela – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Piękna – Al. Ujazdowskie i dalej swoimi trasami

w kierunku Wilanów, Os. Kabaty/Kabaty-STP, Natolin Płn.:

od skrzyżowania Al. Ujazdowskie/ Piękna: Piękna – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska/Gagarina i dalej swoimi trasami

222

W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA PRZEJAZDU PRZEZ PL. NA ROZDROŻU:

tylko w kierunku Spartańska:

od skrzyżowania Al. Ujazdowskie/ Piękna: Piękna – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Puławska i dalej swoją trasą

ETAP 2

W ramowych godz. 13:45-14:30 odbędzie się zgromadzenie przed budynkiem przy ul. Rakowieckiej 37a. W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Rakowiecką na odcinku między ul. Wiśniową a al. Niepodległości, linie zostaną skierowane na trasy objazdowe.

119

tylko w kierunku Wiśniowa Góra:

- od skrzyżowania Stefana Batorego/ al. Niepodległości: Stefana Batorego –Waryńskiego – Puławska – Goworka i dalej swoją trasą

167

w kierunku Stare Bemowo/Fort Radiowo:

- od skrzyżowania Puławska/ Rakowiecka: Rakowiecka – Wiśniowa – Stefana Batorego – al. Niepodległości i dalej swoją trasą

w kierunku Siekierki-Sanktuarium:

- od skrzyżowania al. Niepodległości/ Stefana Batorego: Stefana Batorego – Waryńskiego – Puławska – Goworka i dalej swoją trasą

168

w kierunku Spartańska:

- od skrzyżowania Rakowiecka/ Wiśniowa: Wiśniowa – Stefana Batorego – al. Niepodległości i dalej swoją trasą

w kierunku Witolin:

- od skrzyżowania al. Niepodległości/ Rakowiecka: al. Niepodległości – Stefana Batorego – Waryńskiego – Puławska – Goworka i dalej swoją trasą.

