Skwer Gwary Warszawskiej - na wiosnę możliwe rozpoczęcie prac

Prace przy Skwerze Gwary Warszawskiej mogą zacząć się w marcu przyszłego roku. Chodzi o plac między ulicami Leszno, Młynarską i Wolską. Zarząd Zieleni Warszawskiej ma już potrzebne pozwolenie na budowę. Trwają prace nad kosztorysem.

Jak podkreśla Adam Matusik, radny Dzielnicy Wola i przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości, to ważne miejsce dla mieszkańców Młynowa.

- Skwer między ulicami Leszno, Młynarską i ul. Wolską – tak jak dawniej – ma stać się miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzić wolny czas. Plac był umownym centrum tej okolicy i ważnym punktem spotkań. Znajdował się tu lunapark „Wenecja", modernistyczny bar o tej samej nazwie, kino W-Z czy dom handlowy PDT - mówi.

Dzielnicowi radni deklarują wsparcie w poszukiwaniu środków, które pozwolą na realizację od razu jak największego zakresu prac.

- Oczywiście wysoka inflacja powoduje, że nie wiemy, jakie będą koszty pełnej rewitalizacji skweru. Mogą one niestety przekroczyć zakładany budżet. Projekt uważam jednak na za tyle ważne dla lokalnej społeczności, że będziemy robić wszystko i szukać środków, by zrealizować go w całości - tłumaczy Matusik.



Obok dawnego Pedetu powstanie kameralny zakątek, gdzie spacerowicze będą mogli odpocząć wśród drzew i krzewów. Staną tu mała scena, ścianka wspinaczkowa, siłownia, plac zabaw, kino plenerowe i kawiarnia. Skwer będzie oświetlony i monitorowany.

Koncepcja przestrzeni

Zaniedbana obecnie przestrzeń skweru ma stać się aktywnym lokalnym centrum – przestrzenią publiczną o zróżnicowanej funkcji, z aktywnymi „krawędziami” (zaangażowane partnerstwo lokalne, adaptacja lokali w parterach), powiązaną z miejskim kontekstem zarówno w znaczeniu czysto „fizycznym” – przywrócenie możliwości przejść pieszych w poziomie ulicy, wprowadzenie ścieżki rowerowej, wyraźne zaznaczenie stref wejścia na skwer, jak i kontekstu historycznego – odwołanie programowe i estetyczne do historii miejsca (m.in. dawne Kino WZ i wprowadzenie kina letniego, oświetlenie wiszące na tarasie Restauracji Wenecja i współczesne doświetlenie polany, rozwiązania meblarskie Sołtana i Ihnatowicza, architektów Restauracji Wenecja inspirujące meble miejskie projektowane obecnie).

Program skweru zorganizowano w ramach pięciu stref funkcjonalnych – (1) parku, (2) polany, (3) alei, (4) placyków wejściowych, (5) „otuliny”.

(1) Park

Strefa gęstego, istniejącego obecnie zadrzewienia traktowana jest jako przestrzeń niewielkiego parku, z główną ścieżką przecinającą skośnie ten obszar i ulokowanym wzdłuż ścieżki siedziskiem. Proponuje się wprowadzenie dodatkowej „nieformalnej”, meandrującej między zielenią ścieżki, która umożliwi między innymi obserwację ptaków (poidła dla ptaków przy ścieżce, budki dla ptaków na drzewach) czy owadów (hotele dla owadów, byliny atrakcyjne m.in. dla motyli). Od północy zlokalizowano strefę z urządzeniami sportowymi, cofniętą od głównej ścieżki biegnącej wschód-zachód. W narożu przy alei zlokalizowano platformę drewnianą na wystawy plenerowe.

Projekt zakłada cięcia pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu, tak by doświetlić również niższe piętro zieleni, gdzie planowane jest wprowadzenie rabaty bylinowo-paprociowej z gatunków cieniolubnych. W rabacie proponowane jest wprowadzenie rozproszonego oświetlenie niskiego w postaci bolardów.

(2) Polana

Strefa otwartego trawnika stanowi serce całego skweru, podobnie jak park przecięta jest skośnie ścieżką pieszą. W południowej części polany zaplanowano otwarty trawnik piknikowy oraz miejsce na kino letnie, gdzie zlokalizowane są niezbędne ku temu przyłącza. W części północnej proponuje się natomiast elementy zabawowe dla dzieci – karuzelę, zjeżdżalnię i inne. Całość okala oświetlenie wiszące. Projekt zakłada wprowadzenie kwitnących roślin cebulowych na trawniku południowym, tak by zwiększyć jego atrakcyjność wczesną wiosną.

(3) Aleja

Aleja biegnąca we wschodniej części opracowania pomyślana została jako miejsce aktywności miejskich. Ulokowano tu m.in. miejsca do siedzenia z zielenią, plenerową galerię, scenę oraz funkcje sportowe, m.in. ściankę wspinaczkową, plenerowe stepy.

(4) Placyki wejściowe

Dwie strefy (od północno-zachodniego i południowo-wschodnich naroży) potraktowano jako placyki wejściowe. W południowym narożu znajdzie się witacz/zapraszacz do wejścia na skwer, gdzie umieszczane mogą być ogłoszenia związane z programem i animacją przestrzeni. Na placyku północno-zachodnim zaplanowano dodatkowo lokalizację kiosku/ mini pawilonu gastronomicznego (projektowane przyłącza wod-kan. i elektryka).

(5) „Otulina”

W strefie okalającej skwer wzdłuż ulic Wolskiej, Młynarskiej i Leszno zaprojektowano rozwiązania porządkujące parkowanie i usprawniające ruch pieszy i rowerowy. Wzdłuż ulicy Wolskiej zaproponowano poprowadzenie dwukierunkowej ścieżki rowerowej oddzielonej od jezdni zielenią separacyjną. Na wysokości strefy parkowej zlokalizowano poidełko, toaletę i stojaki rowerowe, a także miejsce przeznaczone do sprzedaży sezonowych owoców i warzyw (zlokalizowane w narożu ulic Wolskiej i Młynarskiej). Proponuje się wprowadzenie przejść dla pieszych naziemnych w okolicach pawilonu PDT zarówno przez ul. Wolską, jak i Młynarską.

