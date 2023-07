Dzień otwarty w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego RDC 08.07.2023 10:49 Najstarsza uczelnia przyrodnicza w kraju Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego organizuje dziś dzień otwarty dla wszystkich, którzy jeszcze nie wybrali kierunku studiów lub wciąż się wahają. To okazja do spotkania i rozmów ze studentami i wykładowcami.

Dzień otwarty na SGGW (autor: SGGW)

Dzień otwarty w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiej ma formułę hybrydową – odbywa się od godz. 10:00 do 14:00 w Auli Kryształowej na Starym Kampusie SGGW (ul. Nowoursynowska 166) i na kanale YouTube SGGW.

7 lipca zostały podane ostateczne wyniki matur, a osoby, które nie zdecydowały o swojej edukacyjnej przyszłości, mają coraz mniej czasu na podjęcie decyzji. 10 lipca państwowe uczelnie zamykają proces rejestracji.

SSGW – rekrutacja

„SGGW to wiedza i praktyka. Wykształcenie zdobyte na SGGW ma charakter praktyczny, umożliwiający zarówno zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych, jak i przygotowujące do pracy naukowej. Nowoczesna laboratoria, centra badawcze, gospodarstwa doświadczalne na terenie kraju oraz doświadczona kadra dydaktyczna, to wszystko przekłada się na wysoki poziom nauczania i kontakty ze światem biznesu” – czytamy w komunikacie SGGW.

Biuro prasowe SGGW poinformowało, że w czasie dnia otwartego będzie można spotkać się i porozmawiać ze studentami i wykładowcami wszystkich wydziałów oraz dopytać o wszelkie szczegóły dotyczące polsko- i anglojęzycznych kierunków studiów uruchamianych w ramach najbliższego semestru. Z kolei doświadczeni pedagodzy pomogą wybrać kierunek, kierując się liczbą punktów uzyskanych na maturze i rozszerzeniem z wybranego przedmiotu. Przybyli obejrzą też kampus i będą mogli poczuć przyszłą atmosferę studiowania.

Co studiować na SGGW?

SGGW zachęca do studiowania na 43 kierunkach studiów. „Wśród absolwentów i absolwentek SGGW spotkamy m.in. architektów krajobrazu, informatyków, inżynierów: środowiska, systemów biotechnicznych, gospodarki wodnej przez technologów: żywności, drewna, energii odnawialne, ale też zootechników, weterynarzy czy logistyków na socjologach skończywszy. Uczelnia oferuje studia w języku angielskim, a wybrane kierunki dostępne są dla obywateli polskich bezpłatnie” – podaje uczelnia.

SGGW zwraca uwagę na to, że ma bliskie relacje z podmiotami z sektora rolniczego, przetwórstwa, instytucjami rządowymi mieszczącymi się w Warszawie, studenci i studentki mają okazję najpierw odbyć praktyki w stabilnych firmach.

„Często dostają pracę już w trakcie studiów. Bogato rozbudowany program współpracy z zagranicą umożliwia nie tylko wyjazdy stypendialne i odbywanie praktyk w najdalszych zakątkach globu, ale także możliwość uczęszczania na zajęcia wykładowców z wielu europejskich czelni” – czytamy w informacji uczelni.

W SGGW studiuje 16 tys. studentów. Kształci ich 1,2 tys. wykładowców. Uczelnia ma podpisanych 500 umów z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi z 50 państw świata w zakresie wspólnych badań naukowych i dydaktyki. Ma też nowoczesny kampus o powierzchni ponad 80 ha.

