Senior z Białołęki chory na Alzheimera odnaleziony Cyryl Skiba 08.02.2023 10:38 Szczęśliwy finał poszukiwań 80-latka z warszawskiej Białołęki. Kulejącego, chorego na Alzheimera mężczyznę policja szukała dwa dni. We wtorek wieczorem mundurowi znaleźli go w powiecie pruszkowskim.

Senior z Białołęki chory na Alzheimerem szczęśliwie odnaleziony (autor: pixabay)

Policja szczęśliwie odnalazła pana Wojciecha, który zaginął w poniedziałek. Wyszedł rano z domu przy ul. Przaśnej. We wtorek wieczorem udało się go odnaleźć we wsi Komorów w powiecie pruszkowskim.

Podziękowania dla słuchaczy

W wiadomościach Radia dla Ciebie i na naszej stronie internetowej informowaliśmy o koniecznej pomocy w namierzeniu 80-letniego, kulejącego mężczyzny, chorego na Alzheimera. Teraz policja podziękowała naszej redakcji i słuchaczom za zaangażowanie w poszukiwania.

