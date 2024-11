Kierowcy stoją w korkach, a piesi spacerują po szutrowych ścieżkach. Utrudnienia na Sadybie

Kierowcy stoją w korkach, a piesi spacerują po szutrowych ścieżkach. Tak wygląda codzienność mieszkańców bloków wzdłuż otwartej niedawno linii tramwajowej do Wilanowa. Składy kursują, ale prace drogowe potrwają jeszcze co najmniej do połowy przyszłego roku. — Cieszy nas ta inwestycja, ale poruszanie się w tym rejonie to teraz dramat — usłyszał od mieszkańców Sadyby nasz reporter.