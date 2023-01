S. Potapowicz w RDC: w tym roku nie będzie podwyżek cen biletów na komunikację Mariusz Niedźwiecki 09.01.2023 14:28 Bilety komunikacji miejskiej w stolicy w tym roku nie zdrożeją - zapewniał w "Polityce w południe" wiceprzewodniczący Rady Warszawy. Sławomir Potapowicz z Nowoczesnej dodał w RDC, że dopiero w kolejnej kadencji radni miejscy podejmą ten temat.

Sławomir Potapowicz (autor: RDC)

- Nie ma takich planów ani w ratuszu, ani w Radzie Warszawy, aby były jakiekolwiek podwyżki. Nie przewiduję tego w tej kadencji, natomiast w zależności od tego, jak sytuacja będzie wyglądała, to myślę, że przyszła rada będzie musiała ten temat podjąć i zastanowić się, jaka ma być skala dofinansowania - mówił gość Michała Kolanki.





Jak mówił Potapowicz, miasto rozumie, że do komunikacji musi dokładać.

- Jeżeli nie byłaby w ogóle dofinansowana, to te pieniądze czy środki z biletów byłyby bardzo wysokie. Być może, nie byłoby nikogo stać na przejazdy komunikacją miejską. W związku z tym my mamy świadomość tego, że poziom tego dofinansowania musi być zachowany - wskazał.





Według wiceprzewodniczącego Rady Miasta, do niedawna dochody z biletów pokrywały 30 proc. wydatków na komunikację. Teraz to niecałe 20 proc.

Czytaj też: Poseł PiS Jarosław Krajewski krytykuje podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych