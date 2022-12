Rządowy węgiel trafia już do mieszkańców Warszawy Adam Abramiuk 22.12.2022 08:37 Do mieszkańców stolicy trafia już węgiel z rządowego programu. Pierwsze dostawy z Polskiej Grupy Górniczej przyjechały do miasta w zeszłym tygodniu. Warszawa sprzedaje towar po maksymalnej cenie, czyli 2000 zł za tonę.

Rządowy węgiel trafia już do mieszkańców Warszawy (autor: MPO)

- Na tę chwilę mamy w naszej bazie przy Mortkowicza na Ursynowie nieco ponad 100 ton węgla. Tyle na teraz do nas dotarło. Oczywiście czekamy na więcej. Złożonych wniosków jest około 500 z Warszawy, więc czekamy na więcej tego węgla. Dla nas bardzo pozytywną informacją jest to, że już zaczęliśmy tę właściwą dystrybucję do mieszkańców. Węgiel już do mieszkańców trafia - mówi Jakub Turowicz, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, które zajmuje się dystrybucją.





Na razie działa tylko dystrybucja z punktu na Ursynowie. Drugi - na Młocinach przy Kampinoskiej - czeka na kolejne dostawy.

