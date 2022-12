Ruszyła 25. edycja BO w Warszawie. Można już zgłaszać projekty Przemysław Paczkowski 02.12.2022 06:53 Ruszyła 10. edycja Budżetu Obywatelskiego w Warszawie. Projekty na jubileuszową edycję można zgłaszać do 25 stycznia. Po tym terminie, przejdą weryfikację urzędników ratusza. W tej edycji na ich realizację jest ponad 100 milionów złotych.

- Zgłaszając projekt ,możemy wpłynąć na to, jak może wyglądać nasza okolica - mówi Karolina Zdrodowska, koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. - Mieszkańcy mogą zadecydować o tym, co zrobić, żeby w tym mieście żyło się lepiej, wygodniej, żeby ono było bardziej dostosowane do ich potrzeb. I tak, jak co roku, pomysły można zgłaszać za pomocą strony internetowej albo na papierowych formularzach. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby korzystać z tej formy cyfrowej - wyjaśnia.



- Przed zgłoszeniem projektu miałam obawy, ale później była tylko satysfakcja - mówi Barbara Izydorczyk, pomysłodawczyni Klubokawiarni Międzypokoleniowej. To projekt z wcześniejszej edycji budżetu. - Naprawdę nie jest to trudne. Proszę rozejrzeć się, co byście chcieli dla siebie zmienić w swojej okolicy i ruszać z tym. Znaleźć osoby, które poprą, pomogą i naprawdę da się to zrobić. I wtedy jest fajnie - tłumaczy.





W poprzednich latach mieszkańcy stolicy zgłosili 21 tysięcy projektów, a ponad 4 tysiące zostało zrealizowanych. Głosowanie ruszy w drugiej połowie czerwca 2023 roku.

