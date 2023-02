Przebudowa wiaduktu nad ul. Globusową. Od dzisiaj utrudnienia we Włochach Adam Abramiuk 19.02.2023 16:51 Warszawscy drogowcy wyremontują wysłużony wiadukt we Włochach. Prace nad Globusową rozpoczną się w niedzielę około godziny 22:00. W czasie robót kierowcy przejadą tą ulicą, ale zamknięta będzie ulica Świerszcza. Autobusy skierowane zostaną na objazdy.

1 Wiadukt nad ul. Globusową do przebudowy (autor: UM Warszawa)

Wiadukt w ciągu ulic Świerszcza i Potrzebnej (nad ul. Globusową) został oddany do użytku pod koniec 1964 r. Niemal 60 lat intensywnej eksploatacji i brak gruntownych remontów sprawiły, że obiekt wymaga całkowitej renowacji. Potwierdziły to przeprowadzone w 2021 r. badania stanu technicznego konstrukcji. Podczas kapitalnego remontu obiekt zyska nową płytę pomostu, a podpory zostaną skute i dozbrojone. Remont potrwa ok. jedenastu miesięcy.

Objazdy we Włochach

Ruch drogowy ulicami Świerszcza i Potrzebną, pomiędzy ul. Cienistą a Plastyczną, zostanie wstrzymany. Kierowcy jadący ulicą Świerszcza będą musieli skręcić w Cienistą, a wyjazd z ul. Cienistej będzie możliwy tylko w prawo. Objazdy będą prowadzone ulicami: Cienistą, Zdobniczą i Wałowicką (będzie można skręcić w te ulicę z Dźwigowej). Możliwy będzie także objazd ulicami al. 4 Czerwca 1989 r. – Połczyńską – Dźwigową.

Ruch pod wiaduktem możliwy, ale z utrudnieniami

Przez cały czas trwania robót, przejazd ulicą Globusową pod remontowanym wiaduktem będzie możliwy, ale kierowcy powinni liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Nie będzie można pojechać bocznymi jezdniami ul. Globusowej, czyli „na górę” – do ul. Świerszcza oraz z Potrzebnej „na dół” – do Globusowej.

Wykonawca remontu będzie wzmacniał ściany wiaduktu, co będzie wiązało się z czasowym zajęciem jezdni. Zależnie od postępu robót, kierowcy będą poruszali się zwężonymi jezdniami lub będą kierowani na jedną z nich – przez cały okres prac działał będzie co najmniej jeden pas w każdym kierunku (od 19 lutego niemal do końca miesiąca, wyłączone z ruchu będą lewe pasy obu jezdni; następnie ruch w obu kierunkach zostanie przełożony na jezdnię zachodnią, a w połowie marca – na wschodnią).

Kierowcy wyjeżdżający spod wiaduktu będą mogli skręcić w lewo w ul. Popularną. Natomiast dla jadących ul. Bolesława Chrobrego z przeciwnej strony zostanie w tym miejscu dopuszczona możliwość zawracania.

Komunikacja publiczna na objazdach

Autobusy będą kierowane na trasy objazdowe. Linie 127, 228 i nocna N85 będą kursowały w obu kierunkach ulicami: Sympatyczną – Wałowicką – Zdobniczą – Cienistą – Świerszcza. Natomiast autobusy linii 194 zostaną skierowane na trasę przebiegającą ulicami: Dźwigową – Zdobniczą – Cienistą – Świerszcza.

Przystanek PKP Włochy 03 zostanie zawieszony. Zostaną uruchomione przystanki zastępcze PKP Włochy 53 (na ulicy Cienistej dla linii 228) oraz Wałowicka 51 (na ulicy Zdobniczej dla linii 127, 194, 228) i 52 (na ulicy Zdobniczej dla linii 194).

Źródło: Info. prasowa Autor: Adam Abramiuk