Rozmowy ostatniej szansy w WKD. Będzie strajk? „Jesteśmy gotowi na ustępstwa” Cyryl Skiba 14.11.2023 12:01 Związkowcy gotowi na ustępstwa. Trwają rozmowy ostatniej szansy maszynistów Warszawskiej Kolei Dojazdowej z zarządem spółki. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, jutro trzeba liczyć z porannym paraliżem komunikacyjnym.

WKD (autor: Dariusz Sieczkowski)

Możliwy strajk maszynistów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Trwają rozmowy ostatniej szansy. Sławomir Centkowski ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych tłumaczy, że chodzi o podwyżki.

- Do tej pory ze strony zarządu spółki nie było żadnego gestu z tym związanego. Wcześniej były prowadzone rozmowy na zasadzie prośby, gdzie pracownicy pomimo deklaracji, obietnic, bardzo długo czekali na 500 zł - mówi.





Zarząd Spółki wypłacił już pracownikom podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 lipca w wysokości 500 zł brutto/os. w uposażeniu zasadniczym. Związkowcy domagają się podniesienia pensji pracownikom o 1 tys. zł brutto, z wyrównaniem od 1 lipca. Mowa jest również o kolejnej podwyżce o 800 zł brutto od 1 stycznia 2024 r.

- Jesteśmy gotowi na ustępstwa - mówi Centkowski. - Proszę pamiętać, że zawsze żądanie jest inaczej traktowane niż efekt ostateczny, który jest położony i podpisany na stole. A co do żądania tysiąca złotych, jak najbardziej, jeżeli pracownicy nie mieli żadnej podwyżki, to ich oczekiwanie było na poziomie wzrostu wynagrodzeń w spółkach kolejowych, które miały miejsce w tym roku. I to było w granicach tysiąca złotych - tłumaczy.





Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ruch pociągów Warszawskiej Kolei Dojazdowej będzie wstrzymany w środę pomiędzy 6 a 8 rano.

