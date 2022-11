Rowerzyści i kierowcy krytycznie o działaniach mokotowskiego urzędu. Trwają konsultacje w sprawie ścieżek Jerzy Chodorek 15.11.2022 13:10 Aktywiści krytycznie oceniają prowadzone od 4 listopada konsultacje w sprawie infrastruktury dla cyklistów na Starym Mokotowie w Warszawie. Mieszkańcy nie maja pełnego wyboru bo decydują tylko pomiędzy czterema wariantami. Konsultacje potrwają do 24 listopada.

4 Nowe ścieżki rowerowe na Starym Mokotowie (autor: RDC)

Sprawa dotyczy czterech konsultowanych teraz wariantów rozwiązań, które mają usprawnić ruch rowerowy na Starym Mokotowie.

– Tym tematem powinien zajmować się pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej, a nie urząd - podkreślał w RDC Witek Smolik z Warszawskiej Masy Krytycznej. – Ten kto prowadzi konsultacje, ten zadaje pytania, jak to ma wyglądać. Zajmujemy się wycinkiem i wydaje mi się, że te konsultacje są po to, żeby skłócić ze sobą rowerzystów, kierowców i przede wszystkim pieszych – mówił.

Krytycznie o działaniach urzędników wypowiedział się też Ireneusz Sikorski z Porozumienia Stop Korkom. – Te konsultacje są bez sensu z jednego prostego powodu. One nie zadają pytania czy to wprowadzić, tylko w jakiej formie. Czyli decyzja o tym zapadła, a mieszkańcy mogą sobie wybrać czy chcą żeby zlikwidowano dwieście miejsc parkingowych czy tysiąc miejsc parkingowych, no bo tam są jeszcze warianty pośrednie – mówił.

Z kolei mokotowska radna Melania Łuczak przekonywała, że to szansa na poprawę dla osób korzystających z jednośladów i pieszych. – Infrastruktura rowerowa dotyczy również e-hulajnóg – przypomniała. – Które po prostu teraz korzystają masowo z chodników. Ostatnio byłam świadkiem, że człowiek korzystający z e-hulajnogi krzyczał na pieszego, że on ma się trzymać po prawej strony chodnika. To jest absolutnie niedopuszczalne – mówiła.

Konsultacje potrwają do 24 listopada. Więcej informacji na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl .

Czytaj też: Stary Mokotów otwiera się na rowerzystów. Ruszają konsultacje ws. ścieżek

Źródło: RDC Autor: Jerzy Chodorek/AP