Rondo Radosława do remontu. Co się zmieni? 28.02.2023 14:33 Rondo "Radosława" zostanie wyremontowane. To jedno z najważniejszych skrzyżowań o ruchu okrężnym w stolicy. Oprócz samej jezdni odnowione będą też chodniki, droga dla rowerów i przystanek autobusowy. - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Rondo Radosława będzie wyremontowane (autor: ZDM)

Rondo "Radosława" jest jednym najważniejszych skrzyżowań o ruchu okrężnym w całej Warszawie. Mieszkańcy oraz przyjezdni korzystają z niego niemal każdorazowo chcąc dostać się na Żoliborz, Bielany, Pragę-Północ, Bemowo czy Targówek. Tuż obok znajduje się też jedno z największych centrów handlowych, biurowce i lokale usługowe.

- Lata intensywnej eksploatacji sprawiły, że stan infrastruktury drogowej zaczął się w pogarszać w szybkim tempie. Prowizoryczne naprawy przestały zdawać egzamin, dlatego zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu kapitalnego remontu - przekazał ZDM.

Planowane prace zakładają wymianę nawierzchni jezdni na całym rondzie. Nowy asfalt ułożony zostanie również na wschodniej jezdni al. Jana Pawła (od ul. Stawki do ronda). Droga zostanie wzmocniona przy pomocy siatki szklano-węglowej. - Ten rodzaj siatki stosuje się na ulicach o wysokim natężeniu ruchu – a taki właśnie jest na rondzie "Radosława". Siatka szklano-węglowa doskonale radzi sobie z siłami powstającymi podczas częstego hamowania czy postoju. Jest również odporna na wysokie temperatury. Dzięki wykorzystaniu siatki szklano-węglowej jesteśmy w stanie znacząco wydłużyć żywotność nawierzchni jezdni. Dzięki szczególnie trwałej i sprężystej strukturze siatka może zapobiec powstawaniu spękań czy trwałych deformacji asfaltu - wyjaśnili drogowcy.

Wyremontowane zostaną też stare, wysłużone chodniki oraz drogi dla rowerów. Kostka brukowa na chodniku zostanie zastąpiona płytami betonowymi a droga rowerowa zyska asfalt. Wymienione zostaną też krawężniki. Na tym nie koniec – zyskają również pasażerowie transportu publicznego – wyremontowany zostanie przystanek autobusowy przy ul. Stawki.

Na oferty w przetargu drogowcy czekają do 13 marca. Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę, to będzie on miał na wykonanie prac pięć miesięcy od momentu podpisania umowy.

