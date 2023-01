Ranne zwierzaki po sylwestrowej nocy w Warszawie Adam Abramiuk 02.01.2023 13:41 Ponad 20 zwierząt trafiło do Schroniska na Paluchu w związku z hucznym sylwestrem. W Warszawie nie brakowało również rannych zwierzaków. Sylwestrowa noc przyniosła dużo pracy funkcjonariuszom ekopatrolu straży miejskiej.

Ranne zwierzaki po sylwestrowej nocy w Warszawie (autor: Schronisko na Paluchu)

Sylwestrowe wystrzały sprawiły, że wiele wystraszonych zwierząt pouciekało od swoich właścicieli. Część z nich trafiło do stołecznego Schroniska na Paluchu.

– Główne uderzenie fajerwerków był w sylwestra, w związku z tym do schroniska trafiło trzynaście psiaków, a w Nowy Rok kolejnych dziewięć. Cztery psiaki zostały już odebrane przez właścicieli – mówi dyrektor placówki Henryk Strzelczyk.

Niestety po zwierzętach widać skutki głośnych fajerwerków. – Można powiedzieć, że czują się dobrze, ale jeden był ranny i został szybko opatrzony przez naszych lekarzy weterynarii i wszystko jest dobrze. Jednak z całą pewnością zwierzęta są przestraszone, bo nie jest to dla nich zwykła sytuacja – podkreśla Strzelczyk.

Zagubione zwierzaki nadal czekają na swoich właścicieli.

Trudna noc dla zwierząt

Sylwester był pracowity również dl strażników miejskich z ekopatrolu, którzy odnaleźli siedem błąkających się psów.

– Dwa psy posiadały czip. Strażnicy próbowali skontaktować się z właścicielami psów, ale ci nie odbierali telefonów, więc zwierzęta trafiły do schroniska – mówi rzecznik straży Sławomir Smyk.

Jednak nie tylko czworonogi potrzebowały pomocy w sylwestrową noc. – Była interwencja dotycząca rannego ptaka, który został odwieziony do schroniska przy warszawskim ogrodzie zoologicznym. Strażnicy otrzymali też zgłoszenie od mieszkańców, którzy na klatce zauważyli rannego nietoperza. Został on odwieziony do schroniska przy Lasach Miejskich – podaje Smyk.

Z kolei Schronisko na Paluchu o zgubach informuje na swojej stronie i w mediach społecznościowych.

Czytaj też: Co zrobić, gdy nasz zwierzak zgubił się w sylwestrową noc?