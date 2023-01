Radni PiS o problemach Bemowa, Włochów i Ursusa Adam Abramiuk 25.01.2023 20:40 Coraz większe korki w Ursusie, rosnące kolejki oczekujących na mieszkanie komunalne, brak inwestycji w kulturę - takie problemy mieszkańców Bemowa, Włochów i Ursusa wskazali samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości. Radni sprawdzają działania prezydenta Rafała Trzaskowskiego dla poszczególnych dzielnic Warszawy.

Radni Prawa i Sprawiedliwości sprawdzają realizację obietnic Rafała Trzaskowskiego (autor: Warszawski PiS)

Radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali listę najważniejszych niespełnionych obietnic prezydenta Warszawy w trzech zachodnich dzielnicach: na Bemowie, we Włochach i w Ursusie.

- To podsumowanie dotyczące tego, co Rafał Trzaskowski obiecał w kampanii wyborczej, a czego nie zrobił dotychczas – mówił radny Sejmiku Mazowsza, Michał Grodzki.

Ursus z problemami komunikacyjnymi

Radny Ursusa Dariusz Grylak zwrócił uwagę, że Ursus znajduje się na liście najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Warszawy. Na poprzemysłowych terenach powstają nowe bloki. – Ma tu zamieszkać od 35 do 40 tys. osób – opisywał. – Już teraz mamy problemy z wyjazdem z tych osiedli. Strach pomyśleć, co będzie, gdy te inwestycje zostaną ukończone. Wprawdzie jest tu stacja kolejowa, ale kolej nie obsłuży wszystkich mieszkańców - dodał.

Z kolei radny Ursusa Łukasz Nejman przypomniał, że w 2018 r. Rafał Trzaskowski obiecał mieszkańcom Ursusa metro. – Miała to być część czwartej linii, ale nie widać nawet światełka w tunelu – mówił. – Oczywiście nikt nie wymaga od prezydenta, żeby w 2023 już tutaj było metro. Jednak póki co nie widać w ogóle szansy na to, żeby coś mogło w tym zakresie się zmienić. W międzyczasie próbowano zamydlić mieszkańcom oczy i snuto opowieść o drugiej linii metra, która miałaby być przedłużona do Ursusa, jednak to też tylko mrzonki. Wygląda na to, że metro będzie w Ursusie może za 20 lat, może za 30 - podkreślił.

Kolejki na mieszkanie we Włochach

Radny Włoch Chrystian Młynarek przypomniał, że w jego dzielnicy rośnie liczba osób czekujących na mieszkanie. Na tej liście znajdują się obecnie 162 rodziny. – W czasie kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski zapowiadał, że co roku na terenie Warszawy budowane będzie 1500 mieszkań komunalnych – mówił. – Obiecywał, że w dzielnicy Włochy do 2021 r. powstanie budynek komunalny dla kilkudziesięciu rodzin. Tymczasem mamy 2023 r. nie ma na Włochach nowego budynku komunalnego, nie ma jego projektu ani zabezpieczonych środków w budżecie - dodał.

Radny Mazowsza Michał Grodzki przypomniał, że Rafał Trzaskowski w trakcje kampanii w 2018 r. obiecywał dom kultury na Bemowie, przy ul. Powstańców Śląskich i Radiowej. – Do tej pory nie ma uregulowanych spraw z gruntem, nie ma projektu i dom kultury powstać nie może. Co więcej nie zostały wykonane żadne prace w tym kierunku, a środki przeznaczone na ten cel zostały zdjęte głosami radnych KO z budżetu na najbliższe lata – tłumaczył.

Czytaj też: P. Kowal: Polska musi lepiej wykorzystać swoją sytuację międzynarodową