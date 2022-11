Rada Warszawy na najbliższej sesji będzie pracowała stacjonarnie RDC 13.11.2022 16:25 Najbliższa sesja Rady Warszawy odbędzie się stacjonarnie – potwierdziła przewodnicząca rady Ewa Malinowska-Grupińska z Koalicji Obywatelskiej.

Od początku pandemii Rada Warszawy obradowała w trybie zdalnym. O powrót do sesji stacjonarnych apelowali już od wielu miesięcy radni opozycji.

Najbliższa sesja Rady odbędzie się stacjonarnie (autor: UM Warszawa)

"Najbliższa sesja Rady Warszawy zaplanowana na 17 listopada odbędzie się stacjonarnie" – powiedziała Malinowska-Grupińska.

Wyjaśniła, że jest to wynikiem zmiany przepisów, które wynikają z wejścia w życie ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z 7 października. Na jej mocy, to nie przewodniczący organu – jak do tej pory - a rada decyduje o zdalnym trybie prowadzenia obrad.

Podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się 13 października, choć radni Prawa i Sprawiedliwości zasiedli na swoich miejscach w sali obrad, to jednak zmuszeni byli do udziału w głosowaniach i dyskusjach w trybie zdalnym.

"Przywrócenie stacjonarnych sesji Rady Warszawy nie jest wynikiem refleksji dokonanej przez przewodniczącą, lecz zmianą przepisów" – podkreślił radny PiS Wiktor Klimiuk.

Wyraził nadzieję, że większość radnych z Koalicji Obywatelskiej nie przegłosuje, żeby sesje rady nadal się odbywały on-line.

Czytaj też: Stadion PGE Narodowy wyłączony z użytkowania. Wykryto wady konstrukcyjne