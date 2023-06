Przystanek Rozbrat na Trasie Łazienkowskiej od jutra otwarty Adam Abramiuk 30.06.2023 13:51 Od jutra otwarty przystanek Rozbrat na Trasie Łazienkowskiej. Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta odda go do użytkowania. Chodzi o postój dla autobusów w kierunku centrum.

Przystanek Rozbrat na Trasie Łazienkowskiej od jutra otwarty (autor: WTP)

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w sobotę odda do użytkowania przystanek Rozbrat na Trasie Łazienkowskiej. Będą zatrzymywały się na nim autobusy jadące w kierunku centrum.

- Znajduje się on przy nowo wybudowanym północnym wiadukcie Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola. Do przystanku prowadzą nowe schody, chodniki oraz pochylnia, która poprawiła dostępność tego miejsca dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Ze względu na prowadzone prace, ciąg pieszo-rowerowy, biegnący wzdłuż wiaduktu, pozostaje na razie niedostępny - mówi rzecznik Agata Choińska.





Na przystanku staną autobusy, które na co dzień kursują Trasą Łazienkowską.

- 138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 523, 525 i N25 - wymienia Choińska.





Na trasie cały czas trwają roboty przy odbudowie drugiego, południowego wiaduktu nad Agrykolą, w tym także przystanku na Pragę. Mają się zakończyć do wiosny 2024 roku.

