„Przemoc karmi się milczeniem”. W Warszawie ruszyła nowa kampania Adam Abramiuk 25.11.2022 16:20 „Przemoc karmi się milczeniem” to hasło nowej kampanii w Warszawie „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć”. Na piątek 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet.

„16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć” (autor: Aldona Machnowska-Góra)

– Przemoc może dotyczyć każdego, jednak to kobiety najczęściej padają jej ofiarami – mówi wiceprezydent stolicy Aldona Machnowska-Góra. – To jest niezależne od statusu, miejsca zamieszkania, wieku. Mamy coraz więcej przypadków przemocy wobec osób zależnych, wobec seniorów. Wiemy też, że przemoc łączy się płcią. Zdecydowana większość osób doznających przemocy to kobiety, a zdecydowana większość sprawców przemocy to mężczyźni – dodaje.

– Statystyki pokazują, że przemoc jest bardzo powszechna w społeczeństwie – zauważa Machnowska-Góra. – W Polsce rocznie pół tysiąca kobiet umiera z powodu przemocy, która wobec nich była stosowana. W Warszawie, wiemy to ze statystyk zespołów interdyscyplinarnych i procedur „niebieskich kart”, także cały czas utrzymuje się wysoki odsetek kobiet doznających przemocy w rodzinie – mówi.

W Polsce co 40 sekund kobieta doświadcza przemocy, a około pół tysiąca rocznie umiera z tego powodu. Obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Przemoc karmi się milczeniem – reaguj! pic.twitter.com/SIpNg5fOYD — Aldona Machnowska (@AldonaMachnow1) November 25, 2022

Kampania o przemocy w Warszawie

W związku z kampanią w komunikacji publicznej i w urzędach będzie emitowany spot oraz grafiki, które przypominają o problemie.

– Jako miasto musimy pokazać, że doświadczający przemocy też mają głos – mówi przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Radzie Warszawy Aleksandra Śniegocka-Goździk. – Musimy pokazać, że doświadczający przemocy mają alternatywę, nie muszą być osamotnieni w swojej ciężkiej walce. Mam nadzieję, że ta kampania zwróci uwagę na ten bardzo bolesny dla wielu problem – dodaje.

– Przemoc może mieć różne oblicza – zauważa z kolei Anna Maziarska z Warszawskiej Rady Kobiet. – Jest to między innymi gardzenie kobietami, poniżanie, przemoc ekonomiczna, psychiczna, seksualna. Nie jest ot tylko przemoc fizyczna – podkreśla.

Według danych Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w UE 50 proc. kobiet powyżej 15. roku życia doświadczyło molestowania, a co trzecia Europejka doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej.

