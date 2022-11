Przedsiębiorcy z Mokotowa stratni przez budowę linii tramwajowej do Wilanowa? Są wnioski o obniżki czynszu

Są pierwsze problemy przedsiębiorców z Mokotowa. Na Puławskiej trwa budowa linii tramwajowej do Wilanowa. Powoduje to duże utrudnienia, m.in. gorszy dojazd lub dojście do niektórych lokali. Do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na Mokotowie wpłynęło już pięć pierwszych wniosków o obniżenie czynszu.