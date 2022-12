Przebudowa Kruczej. G. Walkiewicz: potrzebne konsultacje społeczne Jerzy Chodorek 02.12.2022 14:32 Potrzebne są konsultacje w sprawie przebudowy ulicy Kruczej - apeluje do władz Warszawy Grzegorz Walkiewicz, radny Pragi Północ. Ratusz jej metamorfozę zapowiedział w tym roku. Według planów, powstanie tam szeroki pieszy pasaż wśród zieleni, a ruch kołowy zostanie uspokojony.

Przebudowa Kruczej. G. Walkiewicz: potrzebne konsultacje społeczne (autor: ZDM)

- Już raz próbowaliśmy, urzędnicy nas zignorowali - mówił w audycji "Jest sprawa" prezes Stowarzyszenia Wygra Warszawa. - Mieszkańcy tej organizacji pozarządowej zbierali podpisy. Ponad 1000 podpisów było dostarczonych do ratusza, z prośbą o to, żeby jednak ta koncepcja Kruczej została poddana konsultacjom społecznym, żeby mieszkańcy mieli jednak możliwość się wypowiedzieć - wyjaśniał.





- Zabrakło rozmowy z mieszkańcami - dodał Walkiewicz. - Warto byłoby wysłuchać również głosów krytycznych, bo to nie jest tak, że ktokolwiek ma tutaj monopol na wiedzę. Może gdyby te konsultacje się odbyły, to rzeczywiście wymienilibyśmy ze sobą argumenty i jakoś tam delikatnie zmodyfikowali ten projekt. Może by coś ciekawego z tego wyszło - wskazał.



Według koncepcji przebudowy, środek jezdni zajmie szeroki na kilkanaście metrów pieszy pasaż, zacieniony wysokimi szpalerami drzew. Ruch samochodów zostanie uspokojony, auta pojadą jednopasmowymi jezdniami po obu stronach pasażu. Skrzyżowania z ulicami poprzecznymi nie będą przejezdne, w zamian na odcinku od Pięknej do Alej Jerozolimskich pojawią się zawrotki. Tym samym ul. Krucza stanie się przestrzenią przyjazną dla wszystkich oraz miejscem sprzyjającym rozwojowi usług i gastronomii. Powstaną brakujące przejścia dla pieszych, infrastruktura rowerowa i zieleń.

