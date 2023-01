Przasnyska na Żoliborzu będzie przebudowana. Co się zmieni? Mariusz Niedźwiecki 17.01.2023 12:44 Władze Żoliborza zaprezentowały wstępną koncepcję zmian na ulicy Przasnyskiej. Zorganizowały też spacer z mieszkańcami, na którym można było zgłaszać uwagi do przedstawionego projektu.

Przasnyska do remontu (autor: UD Żoliborz)

W przypadku Przasnyskiej na Żoliborzu mieszkańcy chcą m.in zmniejszyć szerokość jezdni do niezbędnego minimum czy wprowadzić ruch jednokierunkowy na fragmencie ulicy. Zwracali także uwagę na zachowanie zieleni.

– Zbieramy te głosy i weźmiemy pod uwagę – zapewnia burmistrz dzielnicy Paweł Michalec. – Chcemy utrzymać jak najwięcej zieleni, żeby ulica miała dobrą nawierzchnię, przy zachowaniu szerokości siedmiometrowej, żeby była jednocześnie bardziej bezpieczna dla mieszkańców. Stąd też powstanie ronda, które spowalnia ruch, stąd powstanie azyli, które będą miejscami wymuszającymi obniżenie prędkości poruszających się pojazdów – wymienia.

Rondo ma powstać na skrzyżowaniu Przasnyskiej z Rydygiera, na ulicy ma też zostać wprowadzona strefa Tempo 30.

Przebudowa obejmie ok. 600 m odcinek od ulicy Duchnickiej do Krasińskiego Mieszkańcy swoje uwagi mogą przesyłać do końca stycznia na adres urzędu dzielnicy.

