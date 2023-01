Protest ws. Hali Gwardii. Stołeczny ratusz odpowiada: rewitalizacja nie obejmie targowiska RDC 10.01.2023 20:47 Nie ma planów likwidacji targowiska przy Hali Gwardii - stołeczny ratusz odpowiada na wtorkowy protest aktywistów, restauratorów i handlarzy. Miasto planuje wyłącznie remont samego budynku hali, która będzie po remoncie pełnić nadal tę samą funkcję handlową - czytamy w komunikacie urzędu.

Protest ws. Hali Gwardii. Stołeczny ratusz odpowiada: rewitalizacja nie obejmie targowiska (autor: Ewelina Lach/UM Warszawa)

"Konieczny remont zabytkowej hali zaplanowany jest od dawna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i jest na kolejnym etapie realizacji. Rewitalizacja będzie dotyczyć samego budynku Hali i NIE OBEJMIE TARGOWISKA. Handel wokół obu Hal Mirowskich będzie się odbywał cały czas i tak jak obecnie administrowany będzie śródmiejski Zarząd Terenów Publicznych. Obecnie operatorem hali jest podmiot prywatny, a zatem i tu nic się nie zmieni. Jedyna ingerencja w to miejsce będzie związana z remontem elewacji Hali Gwardii. Jest możliwe, że niektóre stoiska będą musiały czasowo przeniesione w inne miejsce, ale w obrębie targowiska" - informuje Urząd Miasta stołecznego Warszawy.

"To miejsce nie może się zmienić"

To odpowiedź na wtorkowy protest. Aktywiści zorganizowali happening w obronie bazarku przy Hali Gwardii w Warszawie. Ich zdaniem oddanie targowiska w 30-letnią dzierżawę może doprowadzić do jego likwidacji.

– To miejsce nie może się zmienić – powiedzieli naszemu reporterowi Adamowi Abramiukowi handlarze i klienci.

Miejsce służy nie tylko mieszkańcom, ale też profesjonalnym kuchniom. Od wielu lat zaopatruje się tu m.in. restaurator Aleksander Baron.

– Szalenie ważnej jest to, żebyśmy nie wykluczyli ludzi, którzy tu przychodzą. Ponadto jest to miejsce wyjątkowe i zjawiskowe na skalę europejską. Każdy szef kuchni, który przyjeżdża do Warszawy, jest tu zabierany. Przychodzą tu wycieczki międzynarodowe, to miejsce jest autentyczne, nie chcemy tego zmieniać – mówi Baron.

Negocjacje z pięcioma firmami

"Postępowanie w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego jest aktualnie na etapie negocjacji z kandydatami i prac nad treścią umowy. Zaproszenie do składania ofert ma zostać wystosowane w I kwartale 2023 r." - informuje w komunikacie stołeczny ratusz

"Rozpoczyna się kolejny etap wyboru partnera, który wykona remont, a po nim będzie odpowiedzialny za utrzymanie i zarządzanie Halą Gwardii. To również z nim przyszli najemcy będą ustalać warunki swojej działalności na terenie wyremontowanego obiektu. Inwestycja w Hali Gwardii będzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), czyli współpracy podmiotów prywatnych z publicznymi. Negocjacje, które już się rozpoczęły, prowadzone są z 5 firmami: Food Hall Poland, Multibud Investment W. Ciurzyński, CBR Events, Budimex I oraz Mota-Engil Central Europe PPP 3. Aktualnie operatorem Hali Gwardii jest firma CBR Events, która ma umowę na prowadzenie działalności w tej lokalizacji do czerwca 2022 r." - czytamy.

