Program rewitalizacji prawego brzegu Wisły niewystarczający? Jerzy Chodorek 11.01.2023 11:52 Aktywiści krytycznie o programie rewitalizacji prawego brzegu Wisły. Chodzi o stołeczny Zintegrowany Program Rewitalizacji na lata 2015 - 2022. Objął obszary części Pragi Południa, Pragi Północ i Targówka.

RDC

- Pominięci zostali w nim lokatorzy mieszkań komunalnych - mówiła w audycji "Jest sprawa" Zenobia Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. - Niestety muszę powiedzieć, że bardzo słabo oceniam tę rewitalizację. Przede wszystkim dlatego, że nie brała pod uwagę potrzeb mieszkańców. W bardzo małym stopniu koncentrowała się na poprawieniu ich zasobów mieszkaniowych - tłumaczyła.



Podobnego zdania jest praski radny Grzegorz Walkiewicz.

- Mnóstwo mieszkańców nadal żyje w warunkach po prostu urągających jakimkolwiek standardom cywilizacyjnym. To jest tysiąc mieszkań bez toalet, tysiąc lub więcej mieszkań bez centralnego ogrzewania - wskazał.



Na krytykę odpowiedział Jacek Grunt-Mejer, pełnomocnik prezydenta Warszawy. Uważa, że są też pozytywne strony rewitalizacji.

- Ponad 50 kamienic wyremontowaliśmy. To są tysiące mieszkań. Mamy 5 tysięcy mieszkań podłączonych do ciepła sieciowego. To są ogromne liczby, to są zmiany, które zaszły na obszarze dzielnicy. Pozytywne dla mieszkańców - powiedział.



Jak zapowiedziało miasto, w tym roku mają ruszyć konsultacje społeczne w sprawie programu rewitalizacji na kolejne lata.

Posłuchaj całej rozmowy: Nowy program rewitalizacji Pragi-Północ