Proboszcz parafii św. Augustyna na Muranowie wycofuje kontrowersyjny projekt budynku RDC 20.12.2022 21:37 Ksiądz proboszcz parafii pw. św. Augustyna na warszawskim Muranowie wycofał projekt inwestycji budynku przy ul. Nowolipki, który nie będzie dalej procedowany – przekazał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki. Chodzi o kontrowersyjny projekt budowy obok zabytkowego kościoła, wysokiego budynku.

Proboszcz parafii św. Augustyna na Muranowie wycofuje kontrowersyjny projekt budynku (autor: Albert Zawada/AG Fot.)

Mieszkańcy Muranowa oraz władze Woli zdecydowanie sprzeciwiali się planom proboszcza parafii św. Augustyna na Nowolipkach, który planował wybudować obok zabytkowego kościoła sześciokondygnacyjny budynek. Według proboszcza miał to być „dom katechetyczny”, z kolei mieszkańcy i aktywiści zaznaczają, że we wniosku, który trafił już do wolskiego urzędu dzielnicy, widnieje informacja o budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze i podziemnym parkingiem.

W 2017 roku kategorycznie sprzeciwił się temu stołeczny konserwator zabytków. Teraz po upływie pięciu lat, gdy kompetencje do wydawania tego typu opinii przeszły na mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, decyzja jest pozytywna. Parafia uzyskała zgodę na realizację inwestycji.

Apel do proboszcza

Po apelach mieszkańców i władz Woli mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków zwrócił się z prośbą i apelem do księdza proboszcza parafii pw. św. Augustyna na warszawskim Muranowie o wycofanie projektu inwestycji budynku przy ul. Nowolipki.

„Uważam, że działania inwestycyjne w tym rejonie powinny być poprzedzone porozumieniem społeczności lokalnej, które rozwieją wszelkie wątpliwości. W takich przypadkach rozmowa wszystkich stron zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Warto tutaj wykorzystać doświadczenia mediatorów, co deklaruję” – poinformował prof. Lewicki.

We wtorek w mediach społecznościowych poinformował, że ksiądz proboszcz parafii pw. św. Augustyna wycofał projekt tej inwestycji, który nie będzie dalej procedowany. „Dziękuję za tę decyzję i zrozumienie. Dla mnie świadczy o dobrej woli i chęci dialogu” – napisał.

„Wspomniany teren należy do układu urbanistycznego znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Zgodnie z przepisami, wieloletnią praktyką i orzecznictwem sądowym nie zakazuje to dokonywania zmian, szczególnie gdy nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a tak jest w przypadku okolic muranowskiej parafii. Każda nieuzasadniona odmowa zabudowy zostanie uchylona na drodze sądowej. Dlatego też konieczna jest rozmowa i dialog związany z planowaną inwestycją w tym rejonie” – zaznaczył.

Czytaj też: Warszawa. Zdewastowana elewacja kościoła. Podejrzany trafił do aresztu