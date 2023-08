Prezydent Warszawy zrównał dodatki wychowawców przedszkolnych ze szkolnymi RDC 08.08.2023 09:13 Od 1 września nauczyciele przedszkolni w stolicy będą otrzymywali takie same dodatki za wychowawstwo jak wychowawcy szkolni – zadecydował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Od początku roku szkolnego blisko 5 tys. nauczycieli z miejskich przedszkoli otrzyma dodatek w kwocie do 380 zł.

Przedszkole (autor: pixabay)

Prezydent Warszawy podkreślił, że wychowawca w przedszkolu jest jednym z pierwszych przewodników życiowych dla dziecka. - To w dużej mierze od jego wsparcia zależy, jak wiele maluch skorzysta na czasie spędzonym w przedszkolu. To nie tylko pierwszy etap edukacji i przygotowanie do szkoły, ale też pierwsze chwile, gdy dzieci nawiązują między sobą kontakty, spędzają dłuższy czas poza domem. Potrzebują wtedy ciepłych i mądrych opiekunów, przewodników po tym zupełnie nowym dla nich świecie. Dlatego robimy wszystko, żeby kadra nauczycielska w miejskich przedszkolach miała zapewnione jak najlepsze warunki pracy – ocenił.

Najwyższa pozycja budżetowa miasta

W 2023 roku Warszawa przeznaczy na wyrównanie dodatków dla wychowawców grup przedszkolnych ponad 4 mln zł (rocznie ponad 13 mln zł). Stołeczny ratusz podkreślił, że jest to inicjatywa samorządowa, w całości finansowana z budżetu miasta.

- Budżet warszawskiej oświaty w przyszłym roku szkolnym przekroczy 7 mld zł. To najwyższa pozycja budżetowa miasta. Jedynie nieco ponad 50 proc. tej kwoty zostanie pokryte z rządowej subwencji. Cała reszta wydatków pochodzi w budżetu miasta. Oświata boryka się z coraz większymi brakami kadrowymi, których powodem są między innymi zarobki. Każde dodatkowe środki w oświacie chcemy przeznaczać na wzrost uposażeń nauczycieli – zaznaczyła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Ratusz poinformował, że Warszawa wystąpiła również do Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) o zmianę przepisów dotyczących zasad finansowania tzw. edukacji domowej.

Ponad 4 tys. uczniów więcej

Stołeczny ratusz chce, aby rządowa subwencja oświatowa była w tym wypadku naliczana w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu, a nie na podstawie danych z września roku poprzedzającego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami uczeń może zmienić szkołę w dowolnym momencie. W ciągu roku szkolnego, od września 2022 r. do czerwca 2023 r., w Warszawie przybyło ponad 4 tys. uczniów z całej Polski, którzy rozpoczęli edukację online, rejestrując się w warszawskiej szkole. Warszawa nie dostaje środków z MEiN na tych wszystkich uczniów.

- Obecnie przyjęte przez resort oświaty mechanizmy zmuszają samorządy do +kredytowania+ edukacji domowej z budżetu miasta. Wydatki poniesione przez Warszawę w 2022 r. na dotowanie jednej z placówek tego typu wyniosły niemal 40 mln zł, a subwencja oświatowa zaledwie 5,8 mln zł - przekazał ratusz.

Wyliczył, że w roku 2023 "kredytowanie" przez warszawskie szkoły edukacji online wyniesie co najmniej 15 mln zł, ale jeśli liczba uczniów w edukacji domowej będzie rosła, to od września 2023 r. dopłata ta będzie jeszcze większa.

