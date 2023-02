Prezydent Warszawy o aferze w MPO: to służby, a nie magistrat mają wyjaśniać, czy doszło do łamania prawa RDC 11.02.2023 09:09 To służby, a nie magistrat mają wszystkie instrumenty, by wyjaśniać, czy ewentualnie doszło do zachowań, które łamały prawo - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pytany, dlaczego miasto tak późno zareagowało na zgłaszane przez związkowców nieprawidłowości w przetargach w MPO.

Radni PiS: podwyżka opłat za odpady to skutek ustawiania przetargów w MPO (autor: MPO/CC BY-SA 4.0)

Związkowcy już w lipcu zgłaszali do prezydenta Warszawy nieprawidłowości w spółce i prosili o przyjrzenie się sytuacji w MPO.

- Jednym z naszych postulatów, oprócz płacowych, była reorganizacja w spółce polegająca na pozbyciu się polityków i ich znajomków, a na ich miejsce wprowadzeniu menadżera, który zajmie się tą spółką tak, jak trzeba - powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność" MPO Waldemar Wolski. - Słyszeliśmy pocztą pantoflową, że na przetargi odnośnie przetwarzania odpadów, to nie ma co liczyć, bo jest układ z jedną z firm. My nie mamy dostępu do takich dokumentów, dlatego zaznaczyliśmy panu prezydentowi, że trzeba to sprawdzić - dodał związkowiec.

- Wprowadziliśmy audyt, zgodnie z wszelkimi terminami. My w mieście nie mamy ani instrumentów, ani możliwości ewentualnego wyjaśniania spraw, które mogą mieć, jeśli się to potwierdzi, podłoże korupcyjne. My tylko możemy zarządzić audyt - odpowiedział Rafał Trzaskowski. Dodał, że uprzedził zarząd, że taki audyt zostanie przeprowadzony.

Bez zmian w zarządzie

Rafał Trzaskowski wyników audytu na razie nie ma. Zmiany w zarządzie, której potrzebę zgłaszali związkowcy, nie dokonał.

Audyt rozpoczął się 16 stycznia. Dotyczy analizy i oceny systemu zarządzania w MPO oraz procesu przygotowania i monitorowania realizacji rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku.

- Zakres zadań zakłada między innymi analizę współpracy z przedsiębiorcami, w szczególności w zakresie efektywności systemu monitorowania realizacji przedsięwzięć i inwestycji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Czynności audytorów są aktualnie w toku - przekazała rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

W trakcie tego audytu doszło do zatrzymania przez CBA byłego wiceministra skarbu Rafała Baniaka oraz dwóch przedsiębiorców. Są podejrzani o załatwianie wartych 600 mln zł kontraktów ze stołecznym MPO. Rafał Baniak usłyszał w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz powoływania się na wpływy. Zarzuty związane są z ustawianiem kontraktów z warszawskim MPO wartych 600 mln zł w zamian za łapówkę w wysokości 4 mln 990 tys. zł. Decyzją sądu Baniak oraz dwóch przedsiębiorców zostało aresztowanych na trzy miesiące.

Według ustaleń śledczych, od sierpnia 2020 do stycznia 2023 roku istniał proceder korupcyjny związany z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów z Miasta Stołecznego Warszawa. - Przedstawiciele jednej z grup kapitałowych zainteresowanych uczestnictwem w przetwarzaniu odpadów weszli w porozumienie z Rafałem B. - podała Prokuratura Krajowa.

Czytaj też: Radni PiS: podwyżka opłat za odpady to skutek ustawiania przetargów w MPO

Radni PiS: podwyżka opłat za odpady to skutek ustawiania przetargów w MPO

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/warszawa/radni-pis-podwyzka-oplat-za-odpady-to-skutek-ustawiania-przetargow-w-mpo_YkJkojOxnaYMAmQS6X4ZRadni PiS: podwyżka opłat za odpady to skutek ustawiania przetargów w MPO

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/warszawa/radni-pis-podwyzka-oplat-za-odpady-to-skutek-ustawiania-przetargow-w-mpo_YkJkojOxnaYMAmQS6X4Z