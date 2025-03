Zaginęły dwie uczennice szkoły podstawowej na Pradze Północ

Zaginęły dwie uczennice szkoły podstawowej na warszawskiej Pradze Północ. Jak przekazała policja, dziewczynki – 11-letnia Helena Bębenek i 10-letnia Alicja Mroczek – wyszły ze szkoły przy ul. Brechta ok. godz. 11:40 i do tej pory nie wróciły do domu ani nie nawiązały kontakt z rodzicami.