Poszukiwany za kradzieże samochodów złapany przez policję Adam Abramiuk 23.12.2022 10:46 47-latek poszukiwany listem gończym zatrzymany przez policję. Stołeczni mundurowi ujęli mężczyznę, który miał do odbycia karę dwóch lat i ośmiu miesięcy w więzieniu. To w związku z przestępstwami samochodowymi.

3 Poszukiwany za kradzieże samochodów złapany przez policję (autor: KSP)

- Dostaliśmy informację, że ma się ukrywać w jednym z mieszkań w Zielonce - mówi Rafał Markiewicz z KSP. - Funkcjonariusze działający na miejscu zabezpieczyli wszelkie możliwe drogi ucieczki. Gdy zapukali do drzwi mieszania, otworzył je sam poszukiwany. Mężczyzna został zatrzymany, a w jego mieszkaniu policjanci znaleźli urządzenia służące do wykrywania nadajników GPS i urządzenia elektroniczne, wykorzystywane do kradzieży samochodów - wyjaśnia.





Policjanci sprawdzili też samochód 47-latka.

- W osobowym BMW policjanci znaleźli gumową maskę, przypominającą ludzką twarz oraz narzędzia, służące do włamywania się do aut. Okazało się również, że BMW o tym samym wyróżniku posłużyło do kradzieży innego pojazdu na terenie stolicy - dodał Markiewicz.





Mundurowi odholowali pojazd do dalszych czynności, a także zabezpieczyli m.in. kilka telefonów komórkowych.

