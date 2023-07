Porzucone samochody do kupienia. Drogowcy wystawiają nieodebrane auta

Po raz piąty drogowcy sprzedają porzucone samochody. Tym razem oprócz aut można tez kupić skuter Vespa. W tegorocznym przetargu wystawiono 45 samochodów. Drogowcy czekają na oferty do 14 lipca do godz.15:00. — Powyższe samochody zostały przeznaczone do sprzedaży na podstawie wycen szacunkowych i ocen dalszej ich przydatności, wykonanych przez uprawnionych rzeczoznawców — wyjaśnili drogowcy.