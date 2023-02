„Porozmawiajmy o Warszawie”. Poseł Jarosław Krajewski dziś na Ochocie Cyryl Skiba 28.02.2023 16:31 To okazja żeby porozmawiać o stolicy i problemach jej mieszkańców. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Krajewski spotka się dziś z mieszkańcami Ochoty. To kolejna odsłona cyklu "Porozmawiajmy o Warszawie".

Spotkanie z Jarosławem Krajewskim (autor: Jarosław Krajewski/Twitter)

- Będzie to świetna okazja do rozmowy zarówno z radnymi, parlamentarzystami oraz z burmistrzem dzielnicy Ochota, panem Sławomirem Umińskim, dlatego zapraszamy mieszkańców do rozmowy, do dialogu, do tego, żebyśmy rozmawiali na temat tego jakie mamy plany dla dzielnicy Ochota jak i całej Warszawy - zapowiada Jarosław Krajewski.

- Sytuacja związana ze sprawami edukacji, ale też odbudowy stadionu Skry. To jest jedna z wizytówek dzielnicy Ochota i mamy tutaj konkretną propozycję ze strony Rządu, żeby zapewnić środki, które pozwolą na odbudowę stadionu - tłumaczy.

Początek spotkania o godzinie 18:00 w siedzibie PKP przy Grójeckiej.120.

