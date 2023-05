Ponad 65 procent pozytywnie rozpatrzonych projektów w BO Warszawy Adrian Pieczka 05.05.2023 20:48 Najwięcej pozytywnych z Wawra i Bielan - najmniej z Wilanowa. Urzędnicy ocenili projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Warszawy. Propozycje mieszkańców były od stycznia sprawdzane pod względem prawnym, lokalizacji, standardów czy ceny.

Tężnia solankowa w Wesołej - projekt BO Warszawy (autor: UM Warszawa)

Jak informuje koordynatorka Budżetu Obywatelskiego Justyna Piwko, ponad 65 procent projektów było ocenionych pozytywnie.

- Tutaj zdecydowanie na prowadzenie wybija się dzielnica Wawer i dzielnica Bielany - 77 i 78 procent pozytywnie ocenionych projektów dopuszczonych do głosowania. Z kolei jeżeli mówimy o takim największym odsetku projektów ocenionych negatywnie, to jest to dzielnica Wilanów - mówi.



Piwko dodaje, że powody negatywnej oceny są różne.

- Przede wszystkim to są kwestie związane z terenami, z lokalizacją. Przypomnę, że projekty z budżetu obywatelskiego muszą być zlokalizowane w miejscach, do których miasto posiada tytuł prawny. Kolejne powody to kwestia możliwości realizacji w ciągu jednego roku albo też kwestia kwoty, jeżeli przekraczała ten limit przeznaczony na dzielnicę - wyjaśnia.





- Autorzy negatywnie ocenionych projektów mogą teraz przestudiować powody - dodaje Piwko. - Jeżeli z czymś się nie zgadzają lub coś budzi ich wątpliwości, to do 11 maja mają czas, żeby odwołać się od wyniku, negatywnej oceny. Można to zrobić przez stronę internetową, logując się na niej albo po prostu pismo złożyć w urzędzie dzielnicy, więc jest czas na to, żeby jeszcze może jakieś projekty faktycznie przejrzeli urzędnicy po raz kolejny - tłumaczy.





Na ten moment do głosowania dopuszczone zostały 1152 projekty.

