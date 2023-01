Połowa miejskich lodowisk zamknięta. Chwilowe ochłodzenie nie pomoże Adrian Pieczka 04.01.2023 06:25 Połowa lodowisk w Warszawie została zamknięta. Wysokie temperatury, które przyniósł nam koniec roku, spłatały figla miłośnikom zimowych atrakcji.

Zamknięte lodowiska w Warszawie (autor: Radek Pietruszka/PAP)

Wiele miejskich ślizgawek w stolicy zostało zamkniętych do odwołania po rekordowo ciepłym sylwestrze, w którego trakcie termometr stacji badawczej na Okęciu odnotował blisko 19 stopni Celsjusza. Niestety prognoza pogody nie wróży ich szybkiego powrotu.

– 1 stycznia wszystko się roztopiło, na co duży wpływ miał ciepły wiatr – mówi Radiu dla Ciebie dyrektor wawerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sylwester Rudziński. – Cały czas jest jeszcze delikatny wiatr. Choć możemy odczuwać, że jest on chłodny, to w dalszym ciągu ciepły wiatr, który negatywnie wpływa na taflę lodowiska. Gdyby tego wiatru nie było, moglibyśmy przystąpić do etapu budowania warstwy lodu. Takie warunki odpowiednie będą dziś w nocy, ale musimy kilka tych warstw lodu zbudować – zauważa.

Dyrektor liczy, że uda się otworzyć lodowisko w ten piątek.

– Ochłodzenie przyjdzie w nocy z czwartku na piątek – informuje z kolei synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. – Także w piątek przyjdzie ochłodzenie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie około jednego stopnia i wystąpi niewielka pokrywa śnieżna. Niestety sobota będzie znowu ciepła, przypłynie do nas powietrze z południowego zachodu i nastąpi ocieplenie, a śnieg się roztopi. Będzie około czterech–pięciu stopni – podaje.

Na zimę i powrót ślizgawek będziemy więc musieli jeszcze poczekać.

Zamknięte są w tym momencie lodowiska m.in. przy Ośrodkach Sportu i Rekreacji w Wawrze i Żoliborzu, pod Pałacem Kultury i Nauki, na Starym Mieście czy przy DOK „Ursynów”. Otwartych jest 7 z 13 miejskich lodowisk.

