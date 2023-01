Polityka transportowa Warszawy nie dla wszystkich? Radni PiS chcą wyjaśnień R. Trzaskowskiego Adam Abramiuk 17.01.2023 15:51 Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą wyjaśnień prezydenta Warszawy w sprawie polityki transportowej miasta. Złożyli wniosek o nadzwyczajną sesję rady w tej sprawie. Ich zdaniem, działania miasta szczególnie uderzają w kierowców.

Polityka transportowa Warszawy tylko dla wybranych? Radni PiS chcą wyjaśnień R. Trzaskowskiego (autor: PAP/Paweł Supernak)

- Brakuje inwestycji drogowych, wprowadzane są kolejne ograniczenia, zwężane są drogi - mówił poseł PiS Jarosław Krajewski. - Nam zależy na tym, żeby Warszawa realnie zapewniała i gwarantowała wysoki poziom życia, jakość tego życia. Czy jesteśmy jako piesi, czy jako kierowcy - żeby prezydent Rafał Trzaskowski porzucił takie ideologiczne zacietrzewienie i żeby nie traktował warszawskich kierowców jako wrogów - wskazał.



Radni zwrócili m.in. uwagę na przeprowadzone konsultacje ws. wprowadzenia Strefy Tempo 30.

- Działania miasta w tej kwestii są niejasne, jako radni nie mamy na nie wpływu - mówił przewodniczący klubu PiS Dariusz Figura. - Frekwencja na tych konsultacjach jest do końca nieznana, wyniki są nieznane, ale są zapowiedzi, że na podstawie konsultacji ta cała polityka będzie wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy. Fundamentalna zmiana w polityce miejskiej ma się odbyć bez opinii rad dzielnic i bez opinii rady miasta - dodał.



„Konieczne zmiany”

- Muszą być wprowadzone zmiany, żeby konsultacje były jasne i przejrzyste - zaznaczył radny Wiktor Klimiuk. - Chcemy tutaj wprowadzić wymóg reprezentatywności, żeby w konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, a nie tylko zainteresowani jednym konkretnym rozwiązaniem. Wprowadzona jest tam możliwość wnioskowania przez jedną czwartą rady o to, aby wprowadzić konsultacje. Dzisiaj taką możliwość ma cała rada, żeby raport z konsultacji był przedstawiany przez zarząd czy przez prezydenta na radzie Warszawy lub radzie dzielnicy - powiedział.



Radni chcą także informacji prezydenta w temacie planów wprowadzania zmian.

- Choćby jak prezydent Trzaskowski widzi kwestię komunikacji publicznej - dodał radny Maciej Binkowski. - Jest problem z zatrudnieniami, jest problem z etatami kierowców. W sytuacji, kiedy autobusy będą tak naprawdę wlokły się na lokalnych ulicach z taką niewielką prędkością, naszym zdaniem taka frekwencja jest niemożliwa do utrzymania - zaznaczył.





Strefa Tempo 30 to obszary na terenie miasta, w których ma obowiązywać ograniczenie do 30 km/h. W tej sprawie odbyły się dwa spotkania online. Swoje zdanie można było także wyrazić w wybranych dniach w dwóch punktach stacjonarnych lub mailowo.

Czytaj też: Rondo Sedlaczka na nowo przejezdne. „Jest lepiej, ale nie wiem, jak przejść”