Policjanci zatrzymali 15-latka ws. ostrzału siedziby telewizji Cyryl Skiba 25.07.2023 10:33 Policja zatrzymała sprawcę ostrzału siedziby Telewizji Republika. To nieletni. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wcześniej do sprawy policjanci zatrzymali 35-latka, który został przesłuchany w charakterze świadka.

Policja (autor: pixabay)

Redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz przekazał w poniedziałek, że ostrzelano pracownicę stacji. Kobiecie nic się nie stało. Zapewnił, że nad sprawą pracują już służby. - Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że od rana w poniedziałek ktoś celował do osób wychodzących z siedziby stacji - powiedział PAP Sakiewicz. Do ostrzelania pracownicy TV Republika doszło wczesnym popołudniem. O zdarzeniu TV Republika poinformowała policję.

Rzeczniczka wolskiej policji nadkom. Marta Sulowska poinformowała, że ok. godz. 14 policjanci przyjęli zgłoszenie, że w poniedziałek przy ulicy Dzielnej ktoś mógł użyć wobec kobiety wiatrówki lub pistoletu na kulki. - Ze wstępnej relacji kobiety wynikało, że usłyszała ona świst, natomiast to są bardzo wstępne informacje - wyjaśniała wcześniej oficer prasowa wolskiej komendy.

Początkowo do sprawy policjanci zatrzymali 35-latka. - Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka. To oznacza, że nie został mu przedstawiony żaden zarzut karny - powiedziała we wtorek nadkom. Marta Sulowska z policji na warszawskiej Woli.

- Po zgromadzeniu materiału dowodowego, nieletni został przesłuchany w charakterze sprawcy czynu karalnego. Został mu określony czyn dotyczący narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na obecnym etapie materiały zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich - dodała.



Kobiecie, do której miał strzelać nastolatek, nic się nie stało.

