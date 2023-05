Podejrzewany wrócił na miejsce ataku. 38-latek zatrzymany po napaści na kobietę w Warszawie Natalia Rozbicka 30.05.2023 13:11 Policjanci ze stołecznego komisariatu kolejowego zatrzymali 38-latka, który miał zaatakować kobietę na stacji PKP Warszawa Powiśle. - Mężczyzna był wcześniej notowany za inną czynność seksualną. Trwają z nim czynności - poinformował rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak. Dziś jego sprawą zajmuje się prokuratura.

PKP Powiśle (autor: Błażej Pindor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Do zdarzenia doszło w miniony weekend, w nocy z soboty na niedzielę. "W nocy, dosłownie parę minut po północy, na schodach od kas stacji Powiśle na peron (w kierunku praskim) napadł na mnie mężczyzna. Złapał mnie na poziomie peronu i próbował wciągnąć w stronę parku (w tamtym miejscu jest +taras+ łączący schody peronowe z równoległymi schodami z mostu do parku). Naprawdę niewiele brakowało, trzymałam się poręczy i ściany i krzyczałam jak tylko mogłam najgłośniej. Spłoszyli go ludzie, i w końcu mnie puścił" - napisała w weekend w mediach społecznościowych mieszkanka stolicy.

Informacja o zdarzeniu trafiła do policjantów ze stołecznego komisariatu kolejowego policji. O ustaleniach policjantów w sprawie ataku w nocy z soboty na niedzielę mówi Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji.

- Policjanci tego samego dnia wizerunek potencjalnego sprawcy. Te informacje zostały przekazane do wszystkich policjantów. Finalnie w nocy z niedzieli na poniedziałek również na stacji PKP Powiśle został zatrzymany podejrzany przez policjantów - relacjonuje.

- Jednocześnie, w poniedziałek w stołecznym komisariacie kolejowym Policji pojawiła się osoba pokrzywdzona, która złożyła zawiadomienie w przedmiotowej sprawie - podał policjant.

Jak ustalili policjanci zatrzymany mężczyzna miał na swoim koncie podobne przestępstwa. - Był on wcześniej notowany za inną czynność seksualną - przekazał.

- Trwają z zatrzymany mężczyzną czynności. Dalsze decyzje w tej sprawie podejmie prokuratura, która również zdecyduje o treści zarzutu - podkreślił.

- Wbrew opinii pojawiających się w mediach społecznościowych zatrzymanym mężczyzną okazał się Polak, a nie obcokrajowiec jak wiele osób sugerowało - podał rzecznik KSP.

Nadkomisarz zaapelował również do innych poszkodowanych w podobny sposób osób, żeby zgłaszały się do najbliższej jednostki policji. - Już teraz wiemy, że pokrzywdzone były co najmniej dwie kobiety - dodał.

