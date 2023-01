Poćwiartował swojego teścia. Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej

Prokuratura wnioskuje o obserwację psychiatryczną Jarosława R. Mężczyzna w sierpniu ubiegłego roku miał zamordować 72-latka w mieszkaniu przy ulicy Myśliborskiej na warszawskim Tarchominie. Części ciała miał wrzucić do śmietnika. Policjanci zatrzymali go w chwili, gdy wysiadając z windy był we krwi.