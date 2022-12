Pobił pracownika sklepu i ukradł pieniądze z kasy oraz papierosy Adam Abramiuk 27.12.2022 10:29 Pobił pracownika sklepu i ukradł pieniądze z kasy oraz papierosy – policjanci z Ursynowa zatrzymali 19-latka podejrzanego o rozbój na terenie sklepu przy ulicy Romera.

19-latek podejrzany o rozbój na terenie sklepu przy ulicy Romera (autor: KRP II)

– Około godziny 22:30 do sklepu spożywczego wszedł młody mężczyzna, który od razu skierował się do pracownika sklepu. Uderzył go ręką w twarz, doprowadzając do stanu nieprzytomności, po czym otworzył kasę, z której zabrał gotówkę o wartości ponad tysiąca złotych oraz jednorazowe papierosy – mówi Iwona Kijowska z komendy rejonowej na Mokotowie.

Mężczyzna wybiegł i uciekł w nieznanym kierunku. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy próbowali ustalić tożsamość sprawcy.

– Dzięki pracy operacyjnej kryminalni dotarli do jednego z mieszkań w warszawskim Wawrze, w którym ukrywał się 19-latek. W trakcie zatrzymania młodego mężczyzny okazało się, że nie tylko jest to strzał w dziesiątkę, ale zgodnie z postanowieniem wydanym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów, mężczyzna był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu – informuje policjantka.

19-latek usłyszał zarzut rozboju i przyznał się do winy. Grozi mu do 12 lat więzienia. Postępowanie nadzorowane jest przez ursynowską prokuraturę.

