Płatne parkowanie na Saskiej Kępie i Kamionku. Miasto zaskarżyło decyjzę wojewody Przemysław Paczkowski 15.05.2023 17:11 Spór o płatne parkowanie na Saskiej Kąpie i Kamionku. Stołeczny ratusz zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylenie uchwały przez wojewodę mazowieckiego. Wojewoda kompletnie pominął miasto - mówi zastępca rzecznika ratusza Jakub Leduchowski.

Płatne parkowanie na Saskiej Kępie (autor: ZDM)

Stołeczny ratusz zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylenie uchwały przez wojewodę mazowieckiego. Chodzi o płatne parkowanie na Saskiej Kępie i Kamionku.

W połowie kwietnia wojewoda stwierdził nieważność uchwały wprowadzającej parkomaty na tym terenie. W uzasadnieniu jako powód podał m.in. sprzeciw mieszkańców i nieprawidłowy sposób przyjęcia uchwały.

- Na 24 stronach ustosunkowaliśmy się do zastrzeżeń wojewody - mówi zastępca rzecznika ratusza Jakub Leduchowski. - Od momentu wszczęcia postępowania do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego, uchylającego uchwałę Rady Miasta m. st. Warszawy minęły zaledwie dwa dni. Nie zwrócono się do nas do wyjaśnienia, o dodatkowe informacje. Wojewoda kompletnie pominął miasto - tłumaczy.





Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny ma 30 dni na ogłoszenie terminu rozprawy.

