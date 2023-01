Pijany kierowca potrącił pieszą, chciał uciec, groził policjantowi i próbował go przekupić RDC 16.01.2023 11:33 Spowodowanie wypadku drogowego, jazda w stanie nietrzeźwości i bez uprawnień, kierowanie gróźb karalnych wobec policjanta i próba przekupstwa - to zarzuty karne, jakie usłyszał 40-letni kierowca renaulta. Mężczyzna został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu przez stołecznego policjanta, który był na dniu wolnym od służby.

Pijany kierowca potrącił kobietę (autor: KSP)

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę około godziny 17.00. Wysłani na ulicę Ornecką policjanci z północnopraskiej komendy zastali na miejscu ranną kobietę oraz dwóch świadków, jak się okazało policjantów z Komendy Stołecznej Policji.

Kobieta została potrącona przez kierowcę renaulta. Jeden z policjantów zajął się ranną, drugi próbował zatrzymać uciekającego kierowcę.

39-latek był bardzo zdenerwowany. Czuć było od niego silny zapach alkoholu. Był agresywny wobec pilnującego go mężczyzny, wyzywał go i groził mu. Następnie zaproponował policjantowi 2 tysiące złotych. Potem podobną propozycję skierował też do pokrzywdzonej. Przyznał się, że w przeszłości był karany.

Na miejsce wezwano karetkę i patrol Policji. Ponieważ kobieta doznała poważnego urazu nogi, ratownicy podjęli decyzję o przetransportowaniu jej do szpitala.

Badanie trzeźwości kierowcy wykazało ponad 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 40-latek nie posiadał uprawnień do prowadzenia auta.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na 3 miesiące.

Czytaj też: Opiekunka okradała żłobek. Ginęły pieniądze za opiekę nad dziećmi