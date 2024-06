Piesza pielgrzymka i Bieg Wolności. W niedzielę utrudnienia na Wilanowie i w Ursusie 01.06.2024 17:43 W niedzielę, 2 czerwca wierni przejdą w pielgrzymce z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej. Mieszkańcy Wilanowa muszą się liczyć z utrudnieniami. W Ursusie odbędzie się Bieg Wolności. Na pół godziny zostanie wstrzymany ruch na ulicy Traktorzystów, a autobusy pojadą objazdami.

Piesza pielgrzymka i Bieg Wolności. W niedzielę utrudnienia na Wilanowie i w Ursusie (autor: Archidiecezja Warszawska)

Uczestnicy pielgrzymki z okazji XVII Święta Dziękczynienia wyruszą o godzinie 8 z placu Piłsudskiego i będą szli ulicami: Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, przez rondo de Gaulle’a i plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską, Sobieskiego, aleją Rzeczypospolitej i Hlonda.

Do Świątyni Opatrzności Bożej pielgrzymka dotrze około godziny 11.30. Wydarzenie będzie zabezpieczała policja. "Funkcjonariusze mogą zdecydować o czasowym wstrzymaniu ruchu na trasie pielgrzymki oraz ulicach poprzecznych. W czasie procesji autobusy linii: 100, 107, 111, 116, 118, 128, 148, 159, 164, 166, 172, 175, 178, 180, 217, 222, 503, 518 519 i 522 mogą być kierowane na trasy objazdowe, przebiegające najbliższymi przejezdnymi ulicami" - przekazał ratusz.

W związku z organizacją uroczystości przed Świątynią Opatrzności Bożej od godziny 6 do 22 kierowcy nie przejadą i nie zaparkują na ulicy Hlonda na odcinku od alei Rzeczypospolitej do ulicy Ledóchowskiej. Zamknięta będzie także droga dla rowerów.

Na ulicy Branickiego wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe dla pielgrzymów. W godzinach 6-22 kierowcy będą mogli się zatrzymać na skrajnych pasach pomiędzy ulicą Ledóchowskiej a aleją Rzeczypospolitej.

By ułatwić dojazd do Wilanowa, częściej, według specjalnego rozkładu, będą jeździły autobusy linii 217.

Bieg Wolności w Ursusie

W Ursusie natomiast, po raz szósty, odbędzie się Bieg Wolności na dystansie 1989 metrów symbolizującym przełomową dla polskiej demokracji datę.

Uczestnicy zawodów wystartują o godzinie 11 z placu Czerwca 1976 r. Następnie pobiegną ulicą Traktorzystów, zawrócą na wysokości łącznika z ulicą Dyrekcyjną i dalej ulicą Hennela do mety na placu.

Trasa biegu nie będzie przejezdna w godzinach 10.50-11.30. W tym czasie kierowcy nie pojadą przez plac Czerwca 1976 r. oraz ulicami Dyrekcyjną i Hennela. Zamknięta będzie też Traktorzystów od węzła z aleją 4 Czerwca 1989 r. i ulicą Szamoty do ulicy Władysława Jagiełły. Objazdy poprowadzą ulicami: Szamoty, Posag 7 Panien, Gierdziejewskiego lub Cierlicką, Kościuszki, Dzieci Warszawy i Poczty Gdańskiej.

Od poranka do godziny 15 nieczynna będzie pętla Ursus-Ratusz. W tym czasie linia 207 pojedzie: Warszawską, Keniga, Orląt Lwowskich do przystanku Ursus Niedźwiadek. Z kolei 228 ulicą Szamoty będzie dojeżdżała do zajezdni Ursus Północ.

"W godzinach 10.50-11.30 objazdami pojadą też autobusy kursujące Traktorzystów. Linia 177 na trasie w kierunku Os. Górczewska zostanie skierowana na ulice: Lalki, Cierlicką, Kościuszki, Bohaterów Warszawy, Sławka, Poczty Gdańskiej i dalej aleją 4 Czerwca 1989 r. Taką samą trasą pojedzie linia 194 w stronę Cmentarza Wolskiego, a w kierunku stacji PKP Gołąbki będzie kursowała ulicami: Szamoty, Posag 7 Panien, Gierdziejewskiego, Lalki i Władysława Jagiełły" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

