Pierwszy fragment Trasy Łazienkowskiej prawie gotowy. Drogowcy malują pasy Adam Abramiuk 20.12.2022 08:48 Coraz bliżej otwarcia mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Na nowym obiekcie nad Agrykolą w kierunku centrum drogowcy malują oznaczenia. Na dojeździe do niego wyznaczane są pasy, które skierują kierowców na nowy wiadukt.

Pierwszy fragment Trasy Łazienkowskiej prawie gotowy. Drogowcy malują pasy (autor: SZRM)

- Przygotowujemy się już do zmiany organizacji ruchu na Trasie Łazienkowskiej w rejonie parku Agrykola. Będziemy przełączać ruch i kierować go na stronę północną, a następnie przystąpimy do prac rozbiórkowych po stronie południowej trasy - mówi Agata Choińska ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.



Miasto czeka jeszcze na pozwolenie na użytkowanie. Najprawdopodobniej będzie to jeszcze w tym miesiącu, wtedy na wiadukt zostaną wpuszczeni kierowcy.

