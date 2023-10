Pierwsze efekty akcji „Znicz”. Strażnicy złapali kieszonkowca na gorącym uczynku Adrian Pieczka 31.10.2023 17:16 Strażnicy miejscy złapali złodzieja przy Cmentarzu Bródnowskim. Mężczyzna został zatrzymany, gdy chciał okraść pasażerki autobusu. Ujętego sprawcę kradzieży przekazano patrolowi policji, który pełnił służbę w pobliżu. Policjantom wskazano też osoby poszkodowane.

Strażnicy złapali kieszonkowca na gorącym uczynku (autor: Straż Miejska m.st. Warszawy/X)

Strażnicy miejscy, którzy w ramach akcji „Znicz” patrolowali okolice Cmentarza Bródnowskiego zauważyli zamieszanie w autobusie linii 169. Jadące nim pasażerki dawały strażnikom znak, że potrzebują pomocy. Funkcjonariusze podbiegli na przystanek sądząc, że ktoś zasłabł.

— Gdy autobus zatrzymał się, usłyszeli jednak krzyk: „złodziej, złodziej” i zobaczyli szarpiące się z kimś kobiety — poinformowali strażnicy miejscy.

Jak przekazał Jerzy Jabraszko ze straży miejskiej, złodziejem okazał się 43-letni mieszkaniec Olsztyna.

— Strażnicy zdecydowanie wkroczyli do akcji i po chwili wyprowadzili na przystanek agresywnego mężczyznę, który okazał się być 43-letnim mieszkańcem Olsztyna, który prawdopodobnie przyjechał do stolicy na gościnne występy. Pasażerki nie dość, że zauważyły w porę złodzieja i wezwały na pomoc strażników, to jeszcze wyrwały przestępcy część łupu. Strażnicy odebrali od kobiet portfele — zrelacjonował Jabraszko.

Czujność na cmentarzu

Siedemdziesięcioletni mężczyzna odzyskał skradziony portfel.

— Jeden należał do 70-letniego mieszkańca stolicy, który – zainteresowany zamieszaniem - po chwili pojawił się na przystanku. Senior poinformował strażników, że przed chwilą chciał kupić kwiaty na stoisku i zorientował się, że został okradziony. Poszkodowany rozpoznał w ujętym mężczyznę, który jechał obok niego w autobusie — przekazali strażnicy.

Ujętego sprawcę kradzieży przekazano patrolowi policji, który pełnił służbę w pobliżu. Policjantom wskazano też osoby poszkodowane.

Przypominamy - tłok przy cmentarzach to raj dla kieszonkowców. Jeden z nich wpadł dzięki szybkiej reakcji strażników i zdecydowanej postawie pasażerek autobusu.

Szczegóły: ↘ https://t.co/GVD0htt1g5 #Targówek #Hiena #Znicz pic.twitter.com/azmPFZgqf9 — Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) October 31, 2023

