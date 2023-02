Pierwsze tramwaje wyjeżdżają z Warszawy do ukraińskiego miasta Konotop Cyryl Skiba 22.02.2023 15:08 W środę 22 lutego odbył się załadunek pierwszych tramwajów do ukraińskiego Konotopu który ma braki w taborze. Popularne stopiątki które tam trafią są w Warszawie stopniowo wycofywane wraz z dostawami kolejnych Hyundaiów.

3 Warszawskie tramwaje jadą do Ukrainy (autor: Tramwaje Warszawskie)

Załadunek odbył się w zakładzie przy ul. Obozowej przy współpracy z rządową Agencją Rezerw Materiałowych.

– Łącznie lawetami na Ukrainę trafią 23 tramwaje – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich, Maciej Dutkiewicz. – Dzisiaj z terenu Tramwajów Warszawskich wyjechało pięć pierwszych tramwajów, które zostały podarowane miejscowości Konotop w Ukrainie. To są tramwaje typu 105 N, które jeszcze kilka tygodni temu jeździły po ulicach Warszawy. Natomiast w związku z tym, że odbieramy kolejne Hyundaie, jest już ich ponad 70, te tramwaje po prostu są nam niepotrzebne – mówi Dutkiewicz.

Ciekawostką jest to, że po raz pierwszy tramwaje z Polski trafiają za wschodnią granicę, ponieważ w Ukrainie jest inny rozstaw szyn.

– A zawsze to było barierą techniczną, ponieważ te wagony muszą przejść przebudowę, trzeba rozszerzyć im rozstaw kół. Z tego co mi powiedział dzisiaj Burmistrz Konotopu, potrwa to około 2-3 tygodnie – dodaje Dutkiewicz.

Wcześniej za wschodnią granicę trafiło też pięć przegubowych autobusów Miejskich Zakładów Autobusowych oraz specjalistyczny wóz do naprawy sieci trakcyjnej od Tramwajów Warszawskich.

I pojechały. Dziś @TramwajeW przekazały ukraińskiemu miastu Konotop pierwsze z 23 tramwajów. Wagony jeszcze kilka tygodni temu jeździły po @warszawa ▶ https://t.co/zL5OlsTwoV pic.twitter.com/nuxGwQ2s9F — Maciej Dutkiewicz 💙💛 (@m_dutkiewicz) February 22, 2023

Miasto Konotop grudniową decyzją Rady Warszawy otrzymuje też 9 pojazdów, które wcześniej użytkował Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Do ukraińskiego samorządu trafią 2 samochody ciężarowe, naczepa oraz 6 maszyn budowlanych: równiarki, koparko-ładowarka, koparko-spycharka i ładowarki. Miasto otrzyma też samochód osobowy, który wcześniej należał do stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta.

Wyremontowane pojazdy – ambulans neonatologiczny i śmieciarkę – przekazało też stołeczne MPO.

Źródło: RDC Autor: Cyryl Skiba/AP