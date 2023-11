Geriatria w warszawskim schronisku w stanie surowym, wykonawca zszedł z budowy. „To szantaż” Olga Kwaśniewska 02.11.2023 06:41 Pawilon geriatryczny schroniska na Paluchu „w proszku”. Wykonawca kolejny raz przerwał prace i zszedł z placu budowy, żądając zmiany wynagrodzenia ze względu na wyższe koszty budowy. To szantaż, który bije w psy - uważają wolontariusze.

Geriatria w warszawskim schronisku w stanie surowym, wykonawca zszedł z budowy (autor: Geriatria Schroniska Na Paluchu - Adopcje Seniorów/Facebook)

Wykonawca pawilonu geriatrycznego w schronisku na Paluchu kolejny raz zszedł z budowy. Chodzi o zmianę umowy - zwiększyły się koszty prac. Budowa oddziału dla najstarszych zwierząt trwa od roku. Wciąż jest w stanie surowym, chociaż pierwotnie miała się zakończyć w maju.

- Jest to po prostu normalny szantaż. Szantaż, który nie bije w ludzi, a bije w psy. A jeśli się deklarujemy, że jednak jest to schronisko i ratujemy te psy... Bardzo ładnie jest przyjechać różnym ludziom z góry, z ratusza, robić u nas zdjęcia. Trzeba się wziąć do pracy - powiedziała Radiu dla Ciebie jedna z wolontariuszek.

Budowa oddziału dla starych zwierząt trwa od roku. Miała skończyć się w maju. W lipcu miasto podpisało aneks z wykonawcą i zwaloryzowało kwoty na umowie, a termin otwarcia przesunięto na wrzesień. Teraz mówi się o grudniu, ale i ta data - nie jest realna.

- To jest po prostu w stanie można powiedzieć - surowym. Tam są duże okna, są drzwi, to wszystko jest zabezpieczone taką zwykłą, cieniutką folią malarską, która się porwała. W związku z tym, jeśli pada deszcz, to jest wszystko zalewane wodą. Patrząc na to serce nas boli, bo to wszystko niszczeje - usłyszeliśmy.

Na opóźnieniu cierpią najstarsze psy, które mają specjalne potrzeby. Wymagają podawania leków, konkretnej karmy, pomocy w wyjściu na zewnątrz.



- To jest geriatria, to są psy starsze. Część ma potrzeby specjalne, że muszą być ułatwienia w przemieszczaniu się, dostęp do weterynarza. W tej chwili jak trzeba i jakiś pies ma leczenie, no to my po prostu te dziadki nasze prowadzimy do szpitala - tłumaczyła wolontariuszka.

Około 50 podopiecznych geriatrii na czas budowy przeniesiono do dwóch innych pawilonów, ale te nie spełniają potrzeb. Podłogi są śliskie, brakuje myjki i bezpiecznego wyjścia na wybiegi.

- Z boksu na wybieg jest wyjście przez takie małe okienko, które jest zabezpieczone pleksiglasowymi szybkami. I część psów tych starszych po prostu nie jest w stanie przejść przez to okienko, więc my musimy mieć te okienka podwieszone i jest przeciąg na przestrzał. Radzimy sobie, zawieszając - jak to mówimy - szmatki w oknach - wyjaśniła wolontariuszka.

Wolontariusze odwiedzają seniorów codziennie, spędzają z nimi czas. Znamy ich potrzeby i nie zostawimy tych psów - deklaruje nasza rozmówczyni.



- To co my możemy zrobić, to puścić taki post i pójść z transparentami pod ratusz. A ile wytrzymamy? No tyle, ile będzie trzeba - dodała.

W nowym budynku ma być miejsce dla ponad 70 starszych psów. Będzie połączony z działającym na terenie Palucha szpitalem. W geriatrii znajdą się także sale rehabilitacyjne i zabiegowe.

Czytaj też: „Brzydkie to jest”. ZDM zajmie się sprawą skrzynek szpecących plac Trzech Krzyży