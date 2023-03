Otwarto Halę Laboratoria Przyszłości w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie 09.03.2023 14:48 W Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie w czwartek otwarto Halę Laboratoria Przyszłości CRPK. "To ma być miejsce wymiany doświadczeń związanych z rozwojem nowoczesnych technologii oraz miejsce, gdzie zapraszane są podmioty działające w kulturze" - powiedział wicepremier Piotr Gliński.

W Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych otwarto Halę Laboratoria Przyszłości (autor: PAP/Mateusz Marek)

Hala Laboratoria Przyszłości CRPK jest projektem realizowanym w ramach największego rządowego programu edukacyjno-technologicznego - Laboratoria Przyszłości, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z partnerami. Dzięki tej inwestycji w edukację, szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt o wartości ponad 1 mld zł. Hala Laboratoria Przyszłości CRPK daje możliwość rozwoju kompetencji przyszłości wśród dzieci, młodzieży szkół ponadpodstawowych, kadry pedagogicznej i akademickiej oraz pasjonatów.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński przypomniał, że Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych jest "instytucją kultury, która została powołana osiem miesięcy temu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, pełnomocnikiem ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej". "Realizuje szereg nowatorskich projektów z obszaru przemysłów kreatywnych" – dodał Gliński.

Wskazał również, że "idea Centrum zasadza się przede wszystkim na interdyscyplinarności". "Chcemy łączyć przede wszystkim różne sektory, które działają w kulturze. Część z nich jest zaliczana definicyjnie do nowych przemysłów kreatywnych. Chcemy także łączyć sektory tradycyjne, które w kulturze od lat są mocne i mają do zaprezentowania bardzo wiele istotnych kwestii" – powiedział szef resortu kultury.

Zwrócił także uwagę na to, że chociażby "nowoczesny design bez całej tradycji sztuk pięknych, kultury wizualnej nie funkcjonuje". "Podobnie jest w multimediach, obszarze kultury nowoczesnej, filmie" – dodał.

Wyjaśnił, że "to ma być miejsce, gdzie ma być wymiana doświadczeń związana z rozwojem nowoczesnych technologii oraz miejsce, gdzie zapraszamy wszystkie instytucje kultury, wszystkie podmioty, które działają w kulturze".

"Przemysły kreatywne to przyszłość nie tylko kultury. Chcemy, żeby te przemysły w Polsce jeszcze bardziej dynamicznie się rozwijały" – podkreślił Piotr Gliński. "Interdyscyplinarność polega na łączeniu podmiotów o różnych charakterze" - dodał.

"Dzisiaj otwieramy jeden z elementów naszego Centrum. (…) Wszystko to, co w nowych technologiach, ale także w kulturze, ma być tutaj łączone. Chcemy synergicznie wykorzystywać potencjały poszczególnych sektorów kultury i edukacji" – podkreślił szef MKiDN.

Gliński podziękował także Polskiej Agencji Prasowej. "Współpraca z PAP umożliwiła powołanie Centrum, w którym się znajdujemy, ponieważ ta nieruchomość należała do PAP, była to drukarnia PAP, która już od wielu lat nie działa, teraz to miejsce jest przekształcane w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych" - przypomniał.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział na inauguracji projektu, że "Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych można nazwać dzisiaj Laboratorium Przyszłości w wersji premium". Przypomniał, że od ponad roku wraz z Justyną Orłowską, pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i jednocześnie pełnomocnikiem ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej, realizuje projekt unowocześnienia polskich szkół "Laboratoria Przyszłości" o wartości 1,2 mld zł. Podkreślił, że dzięki niemu szkoła przyszłości jest już dziś. "W każdej szkole podstawowej w Polsce, i tej najmniejszej w najmniejszej wiosce i tej największej w największym mieście, jest już Laboratorium Przyszłości, tzn. nowoczesna pracownia techniczna, informatyczna z najnowocześniejszym sprzętem" - powiedział szef MEiN. "Takich laboratoriów nie ma w wielu krajach Europy zachodniej" - zaznaczył.

"Natomiast to, co jest dzisiaj tutaj w Warszawie w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, to jest można powiedzieć wyjście z Laboratoriami Przyszłości do szerszego grona, nie tylko do młodzieży (…), nie tylko do uczniów, ale do wszystkich, którzy są zainteresowani nowoczesnością. Tu, w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, dzięki panu premierowi Glińskiemu, dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki otwieramy miejsce, do którego mogą przyjeżdżać ludzie z całej Polski" - powiedział Czarnek.

"Co więcej, to miejsce - Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych - wpisujemy na mapę punktów edukacyjnych, z których można korzystać w ramach innego, bardzo dużego projektu i programu prowadzonego przez MEiN - mianowicie programu Poznaj Polskę" - poinformował.

"W ramach programu Poznaj Polskę będzie można przyjechać również tutaj i tutaj mieć ten punkt konieczny do tego, żeby program realizować. Zachęcamy państwa do przyjazdu do Warszawy, do Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, do miejsca utworzonego przez pana premiera Piotra Glińskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, i korzystania z nowoczesności, którą rząd polski już dziś oferuje wszystkim Polakom" - wskazał Czarnek.

"Poznaj Polskę" to program, w ramach którego szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Warunkiem udziału w programie jest uwzględnienie w planie wycieczki punktów edukacyjnych wskazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W obecnej edycji znalazło się 1261 punktów. Związane są one z pięcioma obszarami: śladami Polskiego Państwa Podziemnego, kultura i dziedzictwo narodowe, największe osiągnięcia polskiej nauki, śladami wielkich Polaków i odkrywamy skarby wsi.

W poprzednich latach – jak podaje MEiN – najchętniej odwiedzanymi punktami edukacyjnymi były: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Kraków – historyczny zespół miasta, Zamek Królewski w Warszawie, Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu, Łazienki Królewskie w Warszawie, Stare Miasto w Toruniu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski na Wawelu i Kopalnia Soli w Wieliczce.

Justyna Orłowska, która jest pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz pełnomocnikiem ministra edukacji i nauki ds. Transformacji Cyfrowej powiedziała, że "ostatnie lata to miliardowe inwestycje nie tylko w nowoczesną edukację, ale także w kulturę, w kultywowanie naszego dziedzictwa narodowego, które zostało zrealizowane pod egidą wicepremiera Piotra Glińskiego".

"To jest inwestycja w najtrwalszy z pomników, jaki możemy postawić dla zarówno nowoczesnych technologii, nowoczesności, przyszłości, ale także tradycji i kultury. Tym pomnikiem jest przestrzeń, którą mamy przyjemność dzisiaj razem otwierać. A dlaczego to jest pomnik, który może być trwalszy niż ze spiżu? Dlatego, że tworzycie go wy. To właśnie od was zależy, co z tą wiedzą, co z tymi kompetencjami zrobicie. To wszystko jest w waszych rękach" - podkreśliła zwracając się do obecnej na uroczystości młodzieży.

Mikołaj Turowski, dyrektora CRPK powiedział, że obecnie w Hali jest 10 stref. "Od następnego tygodnia rozpoczynamy pierwsze warsztaty, audiowizualne, tak, by w następnych tygodniach rozpocząć kolejne projekty związane z podcastami, z amatorskim teatrem oraz wykorzystaniem druku 3D" - przekazał Turowski.

Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Uczestniczący w wydarzeniu uczniowie, nauczyciele, a także dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięli udział w specjalnie przygotowanych warsztatach łączących tradycyjne rzemiosło, kulturę i nowoczesne technologie.

Osoby odwiedzające Halę Laboratoria Przyszłości CRPK będą mogli brać udział w różnych typach aktywności związanych z zaawansowanym drukiem 3D, w warsztatach z fotografii, wideo, podcastów, a także warsztatach ze zróżnicowanych form kreatywnej ekspresji – od teatru po warsztaty wokalne.

