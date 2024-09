Ważne zmiany w ruchu na Mokotowie. Jutro zostanie otwarty wlot ul. Dolnej [SPRAWDŹ]

Jutro zostanie otwarte skrzyżowanie ulicy Dolnej z Sobieskiego. To newralgiczne miejsce na trasie budowanej linii tramwajowej do Wilanowa. Kierowcy jadący od Puławskiej będą mieli dwa pasy: prosto i w lewo lub prosto i w prawo. Z Chełmskiej natomiast do skrętu w lewo oraz do jazdy prosto i w prawo. Z kolei dzisiaj drogowcy zaczną układanie nowego asfaltu na jezdni ulicy Puławskiej w kierunku Ursynowa. Oznacza to zmiany w kuchu drogowym oraz kursowaniu komunikacji miejskiej.