Ostatnie chwile zimowych aktywności w Warszawie Adrian Pieczka 02.03.2023 09:15 Lodowiska przy Pałacu Kultury, na Starym Mieście i w Parku Bródnowskim zostały zamknięte z końcem lutego. Do dyspozycji mieszkańców są jeszcze ślizgawki przy m.in. stołecznych Ośrodkach Sportu i Rekreacji.

Lodowisko przy OSIR Targówek (autor: OSIR Targówek)

– Działa już tylko jedno miejskie lodowisko, w ośrodku Stegny – mówi Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy.

– Tam na naszym historycznym lodowisku będzie można jeździć jeszcze mniej więcej do połowy marca. Tutaj przede wszystkim karty rozdaje pogoda, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaplanować. Puki warunki pogodowe są jeszcze sprzyjające do jazdy na łyżwach lodowisko jest otwarte – informuje Stępień.

Działają też jeszcze ślizgawki należące do OSIR-ów. Do ośrodka przy Łabiszyńskiej 20 zaprasza dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji na Targówku Jacek Pużuk.

– Ta ślizgawka jeszcze działa i na pewno będzie działała do końca tego tygodnia. Decyzji ostatecznej nie ma, to zależy od frekwencji. Jeśli frekwencja okaże się w tym tygodniu zachęcająca to mamy możliwość o jeszcze tydzień przedłużenia – informuje Pużuk.

Jednak jak powiedział nam dyrektor - zainteresowanie w ostatnim tygodniu spadło, co wróży zamknięcie już 6 marca. Wtedy zamknie się większość lodowisk przy Warszawskich OSIR'ach.

